En l’absence du leader Thibau Nys, Michael Vanthourenhout a dominé la troisième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Terralba.

La troisième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2025-2026 avait lieu ce dimanche à Terralba, en Italie. Après avoir fait l’impasse la semaine dernière à Flamanville, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a enchainé une cinquième victoire consécutive cette saison, après avoir fait la différence dès le deuxième tour de course. Elle devance ses compatriotes Anniek van Alphen (Seven Racing), qui conserve la tête du classement général 11 points devant Brand, et Shirin van Anrooij (Baloise Glowi Lions).

Le classement de la CDM de cyclo-cross Terralba Femmes

Lucinda Brand Anniek van Alphen Shirin van Anrooij

Results powered by FirstCycling.com

Vanthourenhout au bout du suspense

Première victoire cette saison en Coupe du monde de cyclo-cross pour Michael Vanthourenhout ! Le Belge s’impose à Terrabla devant Joris Nieuwenhuis et Laurens Sweeck au terme d’une course très accrochée. #lequipeVELO pic.twitter.com/1hHh1ow6LW — L’Équipe (@lequipe) December 7, 2025

Quelques minutes plus tard, chez les hommes, il a fallu attendre les derniers hectomètres pour savoir qui allait l’emporter. Ils étaient encore dix à pouvoir prétendre jouer la victoire sous la cloche. Après avoir fait l’intérieur à ses rivaux dans un virage serré, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) fait la différence et s’impose à Terralba. Il devance Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) et Laurens Sweeck (Crelan-Corendon). Malgré son absence, Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) conserve la tête du classement général, mais ne conserve plus que 4 points d’avance sur Sweeck et 5 sur Nieuwenhuis.

Le classement de la CDM de cyclo-cross Terralba

Michael Vanthourenhout Laurens Sweeck Joris Nieuwenhuis

Results powered by FirstCycling.com