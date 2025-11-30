Aniek van Alphen a remporté la deuxième manche de la CDM de cyclo-cross à Flamanville, devant la Française Amandine Fouquenet.

La deuxième manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2025-2026 avait lieu ce dimanche 30 novembre à Flamanville, dans la Manche. Chez les femmes, en l’absence de la grande favorite Lucinda Brand, Aniek van Alphen (Seven Racing) a vite mis fin au suspens en s’isolant dès les premières minutes de course. La championne de France Amandine Fouquenet (Arkéa – B&B Hotels Women) prend une très belle deuxième place, la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde. Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Deceuninck). Aniek van Alphen prend la tête du classement général devant Amadine Fouquenet.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Flamanville Femmes

Aniek van Alphen Amadine Fouquenet Ceylin del Carmen Alvarado

Thibau Nys enchaine

Comme depuis le début de saison, le suspense a duré plus longtemps chez les hommes. Il a fallu attendre le septième tour pour que la course se décante. Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) accélère et fait plier ses adversaires. Au même moment, Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) fait une erreur avant d’être victime d’un saut de chaine, le privant de la lutte pour le podium. Malgré une erreur dans l’avant-dernier tour, Thibau Nys s’impose en solitaire. Le Belge enchaine une troisième victoire consécutive et conforte sa place de leader de la Coupe du monde. Il devance son coéquipier Lars van der Harr et Cameron Mason (Seven Racing), quid décroche son premier podium en coupe du monde.

Nieuwenhuis with a problem and drops down to 6th! Thubau Nys makes a move 💥🆙 and creates a +8s gap. Cameron Mason and Lars van der Haar under pressure! #CXWorldCup pic.twitter.com/6kjxyoYZwn — UCI Cyclocross (@UCI_CX) November 30, 2025

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Flamanville Hommes

Thibau Nys Lars van der Haar Cameron Mason

