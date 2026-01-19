Comme à son habitude, Mathieu van der Poel a écrasé la concurrence sur la Coupe du monde de cyclo-cross de Benidorm.

Battue par Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix-Premier Tech) sur la Coupe du monde de Zonhoven et sur les championnats des Pays-Bas, Lucinda Brand (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) a retrouvé le chemin de la victoire à Benidorm. La Néerlandaise est désormais assurée de remporter le classement général avant même de disputer les deux dernières manches. Alvarado est 2ème tandis qu’Amnadine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) signe un nouveau podium en Coupe du monde, juste devant la nouvelle championne de France, Célia Géry (AS Bike Racing / France Literie), 4ème.

8e victoire en Coupe du monde de cyclo-cross pour Lucinda Brand, à Benidorm !

Les Françaises se disputent la 3e place du podium, c’est Amandine Fouquenet qui la décroche de peu #lequipeVELO pic.twitter.com/do0uEjOCTe — L’Équipe (@lequipe) January 18, 2026

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Benidorm Femmes

Lucinda Brand Ceylin del Carmen Alvarado Amandine Fouquenet

Mathieu van der Poel insatiable

10/10 cette saison en cyclo-cross pour Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech). Parti dès la fin du premier tour, le champion du monde a une nouvelle fois réalisé la course seul en tête avant de s’imposer. Il est désromais invaincu dans la discipline depuis deux ans. Il devance Thibau Nys (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions) et Felipe Orts (Ridley Racing Team), qui monte sur le podium à domicile. Côté Français, Martin Groslambert (Sebmotobikes CX Team) prend la 8ème place. Au classement général, Mathieu van der Poel compte désormais 20 points d’avance sur Thibau Nys.

Le classement de la CDM de cyclo-cross de Benidorm

Mathieu van der Poel Thibau Nys Felipe Orts

