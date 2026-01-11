Plus propre techniquement, Célia Gery a remporté les championnats de France de cyclo-cross devant Amandine Fouquenet.

Céli Gery (AS Bike Racing / France Literie) est la nouvelle championne de France de cyclo-cross. Plus à l’aise que ses concurrentes sur les portions techniques, la native de Talencieux a fait la diffèrence dans le troisième tour de course. À seulement 20 ans, elle décroche son premier titre de championne de France chez les Élites, après avoir pris la 3ème place l’an dernier. Moins propre techniquement, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) prend la 2ème place. Amandine Muller (AS Bike Racing / France Literie) complète le podium, à seulement 19 ans.

Le classement des championnats de France de cyclo-cross 2026 Femmes

Célia Gery Amandine Fouquenet Amandine Muller

