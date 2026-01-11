À domicile sur le cicruit de Troyes, Joris Delbove (Team TotalEnergies) a décroché le titre de champion de France de cyclo-cross. 

Joris Delbove (Team TotalEnergies) est le nouveau champion de France de cyclo-cross. Le natif de Troyes évoluait à domicile et a fait la diffèrence dès le deuxième tour de course. Sams jamais avoir été inquiété, Delbove s’impose en solitaire et s’offre la première victoire de sa carrière en cyclo-cross. Il devance Martin Groslambert (Sebmotobikes CX Team) et Timothé Gabriel. Léo Bisiaux (Décathlon CMA CGM) termine au pied du podium.

Le classement des championnats de France de cyclo-cross 2026
  1. Joris Delbove
  2. Martins Groslambert
  3. Timothé Gabriel

Crédit : TotalEnergies