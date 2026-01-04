Pour sa première course sous le maillot de la Pauwels, Amandine Fouquenet a remporté le Superprestige de Gullegem.

La septième manche du Superprestige de Gullegem avait lieu ce samedi à Gullegem, en Belgique. Chez les femmes, au terme d’une course maîtrisée de bout en bout, Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) a décroché sa deuxième succès de la saison. Pour sa première course de l’année et avec la Pauwels, la championne de France s’impose devant la chcampionne de Belgique Marion Norber Riberolle (Crelan – Corendon) et la jeune canadienne Rafaelle Carrier. Au classement général, Fouquenet revient à setp points de la leader, Anniek van Alpen (Seven Racing).

Immense Amandine Fouquenet 💙🤍❤️ La championne de France de cyclo-cross remporte le Superprestige à Gullegem 🇫🇷👏#SPGullegem #HomeOfCycling pic.twitter.com/NdnpciYY6z — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 3, 2026

Le classement du Superprestige de Gullegem Femmes

Amandine Fouquenet Marion Norbert Riberolle Rafaelle Carrier

Niels Vandeputte leader

Chez les hommes, au terme d’une course à suspense, Niels Vandeputte (Alpecin – Premier Tech) s’est imposé après avoir fait la diffèrence dans les derniers hectomètres. Alors que la neige s’était invité, le Belge a devancé Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) et Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team). Au classement général, Vandeputte conserve la première place, trois points devant Vanthourenhout.

La neige n’a pas refroidi Vandeputte, le Belge décroche sa première victoire de la saison en Superprestige#SPGullegem #HomeOfCycling pic.twitter.com/WHm0lGXJMs — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 3, 2026

Le classement du Superprestige de Gullegem

Niels Vandeputte Michael Vanthourenout Joris Nieuwenhuis

