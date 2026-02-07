Amandine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) a remporté, ce samedi, la huitième et dernière manche du Superprestige, à Middelkerke en Belgique. La Français a pris le dessus sur la vice championne du monde, Ceylin del Carmen Alvarado (Fenix – Premier Tech), pour décrocher sa troisième victoire de la saison, toutes acquises en Superprestige. Marie Schreiber (Team SD Worx-Protime) complète le podium du jour. Avec cette victoire, Fouquenet revient à égalité de points avec Anniek van Alphen (Seven Racing). Inge van der Hijden (Crelan – Corendon) a laissé passer sa compatriote dans le dernier tour, lui permettant de remporter le classement général. Anniek van Alphen prend le meilleur en raison du nombre de participations (8 contre 7 pour Fouquenet).

Amandie Fouquenet wins in Middelkerke and wraps up the Superprestige overall on count-back! 🫡 pic.twitter.com/wUgP0Txl2R — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 7, 2026

Le classement du Superprestige de Middelkerke Femmes 2026

Amandine Fouquenet Ceylin del Carmen Alvarado Marie Schreiber

Results powered by FirstCycling.com