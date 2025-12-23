Tibor Del Grosso a remporté le Superprestige d’Heusden-Zolder après avoir dominé Wout van Aert au sprint.

La cinquième manche du Telenet Superprestige avait lieu ce mardi 23 décembre à Heusden-Zolder, en Belgique. Après la victoire d’Amandine Fouquenet chez les femmes, les hommes se sont élancés quelques minutes plus tard. Dans le sixième tour de course, Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) et Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) s’isolent en tête de course.

🏆 Superprestige Heusden-Zolder (C1) 🇧🇪 1 🇳🇱 Tibor Del Grosso

2 🇧🇪 Wout van Aert

3 🇧🇪 Michael Vanthourenhout 4 🇧🇪 Vandeputte

5 🇧🇪 Wyseure

6 🇪🇸 Orts Lloret

7 🇨🇭 Kuhn

8 🇳🇱 Hendrikx

9 🇮🇹 Fontanaa

10 🇧🇪 Kuypers

➡️ Results: https://t.co/gvIgDsMndPpic.twitter.com/1IuJtUR9eU — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 23, 2025

Les deux hommes se disputent la victoire au sprint et c’est Tibor Del Grosso qui s’impose juste devant Wout van Aert. Le champion des Pays-Bas décroche sa deuxième victoire en cyclo-cross chez les élites, après son titre de champion national. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team) complète le podium tandis que Nils Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), termine au pied du podium et conserve la tête du classement général.

Wout van Aert :

« Je suis déçu. Quand la course est aussi serrée qu’aujourd’hui, c’est toujours dommage de perdre. C’était une bataille intense. Je me suis échappé à mi-course et j’ai porté l’attaque décisive avec Tibor. J’ai essayé d’accélérer dans la dernière partie du parcours, mais je n’ai pas réussi à le distancer. Je sentais que nous étions à égalité. Il y avait un fort vent de face sur la route de l’arrivée. C’était difficile de lancer le sprint en tête. Avec le recul, j’aurais peut-être dû attaquer plus tôt, mais je risquais alors d’entraîner Tibor dans mon sillage. C’était le sport à l’état pur. Au final, il était tout simplement le plus fort des deux. »

Le classement du Superprestige Heusden-Zolder 2025