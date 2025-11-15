Malgré une chute en début de course, Joris Nieuwenhuis a remporté la quatrième manche du Superprestige à Merksplas.

La quatrième manche du Superprestige avait lieu ce samedi à Merksplas, en Belgique. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Galowi Lions) a de nouveau montré qu’elle était en grande forme. La Néerlandaise a fait la différence à la mi-course avant de parfaitement gérer son effort et de s’imposer en solitaire. Elle devance Aniek van Alphen (Seven Racing) et la championne d’Europe, Inge van der Hijden (Crelan – Corendon), toujours en tête du général. Il s’agit déjà de la sixième victoire pour Lucinda Brand depuis le début de la saison de cyclo-cross, en huit courses disputées.

Le classement du Superprestige de Merksplas 2025 Femmes

Lucinda Brand Aniek van Alphen Inge van der Hijden

Nieuwenhuis imperturbable

On lap 2 he broke his shoe…😖 On lap 9 he crossed the line…in first place 🤩 nothing was stopping Joris Nieuwenhuis from winning in Merksplas 🥳 pic.twitter.com/e79qpLEwNm — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 15, 2025

Victime d’une chute dès le deuxième tour, la course avait pourtant mal commencé par Joris Nieuwhenhuis (Ridley Racing Team). Le Néerlandais a même endommagé le serrage de sa chaussure. Mais cela ne l’a pas perturbé pour autant. Le Néerlandais s’impose à Merksplas et décroche son troisième succès cette saison. Il devance Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), qui prend la tête du classement général, et Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon).

Le classement du Superprestige de Merksplas 2025