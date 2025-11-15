Malgré une chute en début de course, Joris Nieuwenhuis a remporté la quatrième manche du Superprestige à Merksplas. 

La quatrième manche du Superprestige avait lieu ce samedi à Merksplas, en Belgique. Chez les femmes, Lucinda Brand (Baloise Galowi Lions) a de nouveau montré qu’elle était en grande forme. La Néerlandaise a fait la différence à la mi-course avant de parfaitement gérer son effort et de s’imposer en solitaire. Elle devance Aniek van Alphen (Seven Racing) et la championne d’Europe, Inge van der Hijden (Crelan – Corendon), toujours en tête du général. Il s’agit déjà de la sixième victoire pour Lucinda Brand depuis le début de la saison de cyclo-cross, en huit courses disputées.

Le classement du Superprestige de Merksplas 2025 Femmes
  1. Lucinda Brand
  2. Aniek van Alphen
  3. Inge van der Hijden

Results powered by FirstCycling.com

Nieuwenhuis imperturbable

Victime d’une chute dès le deuxième tour, la course avait pourtant mal commencé par Joris Nieuwhenhuis (Ridley Racing Team). Le Néerlandais a même endommagé le serrage de sa chaussure. Mais cela ne l’a pas perturbé pour autant. Le Néerlandais s’impose à Merksplas et décroche son troisième succès cette saison. Il devance Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck), qui prend la tête du classement général, et Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon).

Le classement du Superprestige de Merksplas 2025 
  1. Joris Nieuwenhuis
  2. Niels Vandeputte
  3. Emiel Verstrynge