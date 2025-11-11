Laurens Sweeck a remporté la troisième manche du Superprestige à Niel en dominant Niels Vandeputte à la photo finish.

La troisième manche du Supeprestige avait lieu ce mardi 11 novembre à Niel en Belgique. Les femmes ont ouvert le bal en début d’après-midi. Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a vite mis fin au suspense en s’extirpant seule en tête dès le début de course. La coureuse de la Baloise Glowi Lions s’impose en solitaire devant la nouvelle championne d’Europe, Inge van der Hijden (Crelan – Corendon), qui s’empare de la tête du classement général. Aniek van Alphen (Seven Racing) complète le podium du jour, qui est le même que celui des championnats d’Europe la semaine dernière, hormis Brand et van der Hijden qui ont échangé leurs positions.

Le classement du Superprestige de Niel 2025 Femmes

Lucinda Brand Inge van der Hijden Aniel van Alphen

Laurens Sweeck au but du suspense

Laurens Sweeck and Niels Vandeputte sprint for the win at Superprestige Niel — with Sweeck narrowly taking it! 🔥 pic.twitter.com/MxutMSaUHM — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 11, 2025

Comme lors des championnats d’Europe dimanche, la course hommes a tenu toutes ses promesses. À la mi-course, trois coureurs s’isolent à l’avant avec Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) et Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck). Dans les derniers mètres, Vanthourenhout coince et laisse filer ses deux compatriotes belges vers la victoire. Niels Vandeputte lance le sprint, mais Sweeck ne lâche rien et parvient à le coiffer sur la ligne. Vanthourenhout complète le podium et conserve la tête du classement général.

Le classement du Superprestige de Niel 2025

Laurens Sweeck Niels Vandeputte Michael Vanthourenhout

