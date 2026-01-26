Avec un nouveau record de 51 victoire en CDM de cyclo-cross, Mathieu van der Poel rentre encore un peu plus dans l’histoire de la discipline.

La douzième et dernière manche de la Coupe du monde de cyclo-cross avait lieu ce dimanche ) Hoogerheide, aux Pays-Bas. Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) est la femme en forme de cette fin de saison de cyclo-cross. Après avoir levé les bras à Maasmechelen, la Néerlandaise s’est de nouvea imposée, au bout du suspense. Elle devance Kristýna Zemanová (VIF Cycling Team) et Amadine Fouquenet (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team), qui décroche son septième podium cette saison en Coupe du monde. Absente de cette dernière manche, Lucinda Brand remporte le classement général devant Aniek van Alphen (Seven Racing) et Amandine Fouquenet.



Puck Pieterse solide, troisième podium d’affilée pour Amandine Fouquenet avant le Mondial ! pic.twitter.com/wgxWcsgdog — L’Équipe (@lequipe) January 25, 2026

Le classement de la CDM de cyclo-cross d’Hoogerheide Femmes 2026

Puck Pieterse Kristýna Zemanová Amadine Fouquenet

Nouveau triplé Alpecin – Premier Tech

Après avoir pris les devants dès le troisième tour, Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) a enchainé une douzième victoire consécutive cette saison pour poursuivre son incroybale série. Il bat également le record de victoires en Coupe du monde avec 51 succès. Comme samedi à Maasmechelen, il devance ses deux coéquipiers, Tibor del Grosso et Niels Vandeputte. Une semaine avant les mondiaux, Mathieu van der Poel remporte le classement général de la Coupe du monde pour la deuxième fois de sa carrière après 2017-2018. Il devance Thibau Nys et Niels Vandeputte.

Chez lui, à Hoogerheide, Mathieu van der Poel bat le record de victoires en Coupe du monde de cyclo-cross, avec son 51e succès ! #lequipeVELO #CXWorldCup pic.twitter.com/hb6cyOGF7t — L’Équipe (@lequipe) January 25, 2026

Le classement de la CDM de cyclo-cross d’Hoogerheide 2026

Mathieu van der Poel Tibor Del Grosso Niels Vandeputte

