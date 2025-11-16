Thibau Nys a remporté le X²O Badkamers Trofee Flandriencross à Hamme au terme d’un duel haletant face à Cameron Mason.

Lucinda Brand intraitable

La troisième manche du X²O Badkamers Trofee avait lieu ce dimanche à Hamme à l’occasion du Flandriencross. Chez les dames, Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) a parfaitement géré sa course sur le circuit boueux d’Hamme. La Néerlandaise enchaine et signe sa troisième victoire de la semaine et augmente son avance en tête du classement général. Elle devance Hinge van der Hijden (Crelan – Corendon) et Aniek van Alphen (Seven Racing) pour un énième podium 100% néerlandais chez les femmes.

Le classement du X²O Badkamers Trofee Flandriencross Femmes

Lucinda Brand Inge van der Hijden Aniek van Alphen

Thibau Nys fait plier Cameron Mason

Victoire du champion de Belgique Thibau Nys à Hamme après un duel palpitant face à Cameron Mason. 🔥 #RTLsports pic.twitter.com/6bysCu27Nl — RTL sports (@RTLsportsbe) November 16, 2025

Quelques minutes plus tard, c’était au tour des hommes de s’élancer pour une heure d’effort. À la mi-course, Thibau Nys (Baloise Glowi Lions) fait l’effort et rejoint Cameron Mason (Seven Racing) à l’avant. Les deux hommes vont se livrer une belle bataille et c’est finalement le champion de Belgique qui parvient à faire plier Mason dans les derniers hectomètres pour décrocher sa deuxième victoire de la saison. Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) complète le podium et conserve la tête du général.

Thibau Nys Cameron Mason Joris Nieuwenhuis

