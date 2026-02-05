Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Valence 2026. En raison des fortes rafales de vent qui touchent le Portugal et l’Espagne, les organisateurs ont décidé de maintenir ce contre-la-montre individuel de 17 kilomètres. Les coureurs devaint s’élancer sur un vélo traditionnel et les temps son gelés pour le classement général.
Alors que certains coureurs comme Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG), l’ont fait sans forcer, Remco Evenepoel a signé le meilleur temps en 20:12″, à plus de 51 km/h de moyenne. Il devance son coéquipier Aleksandr Vlasov, +08″, et Mattias Vacek (Lidl-Trek), +16″. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) conserve le maillot jaune de leader.
