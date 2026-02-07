Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Valence 2026. Dans l’ascension du Puig de Llorenca, Remco Evenepoel passe à l’offensive et distance tout ses concurrents. Le Belge s’impose en solitaire et prend le maillot jaune de leader. Jaoa Almeida (UAE Team Emirates – XRG) coupe la migne en deuxième position, juste devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe). Au classement général, Evenepoel compte 29″ d’avance sur Almeida avant la dernière étape ce dimanche.

Le classement de la 4ème étape du Tour de Valence 2026
  1. Remco Evenepoel
  2. Joao Almeida
  3. Gilio Pellizzari

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Getty Sport