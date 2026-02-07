À découvrir

J-1 Tour de Valence 2026 : parcours, favoris, diffusion TV Le Tour de Valence débute ce mercredi. Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Joao Almeida,... Voici le parcours et les favoris.

Tour de Valence : Jonathan Milan s’offre la dernière étape Jonathan Milan (Lidl-Trek) s'est imposé sur la 5ᵉ étape du Tour de Valence. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) remporte le classement général.

Tour de Valence : Buitrago prend le pouvoir sur la 4ᵉ étape Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Valence. Le Colombien prend la tête du classement général à la veille...

3ᵉ étape Tour de Valence : Ivan Romeo s’impose en solitaire Ivan Romeo (Movistar Team) a remporté la 3ᵉ étape du Tour de Valence 2025 devant Santiago Buitrago et Joao Almeida, nouveau leader du classement...

Tour de Valence : Santiago Buitrago dompte le Font de Partegat Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de Valence au sommet du terrible Font de Partegat devant son coéquipier Pello...

Tour de Valence : Lidl-Trek remporte le CLM par équipe La formation Lidl-Trek a remporté le CLM par équipe inaugural du Tour de Valence 2024 devant la Jayco-AlUla et la Red Bull Bora-Hansgrohe.

J-1 Tour de Valence 2025: Parcours, favoris, diffusion TV Le Tour de Valence a lieu du 5 au 9 février. Ben O'Connor, Carlos Rodriguez, Joao Almeida, Lenny Martinez,... Voici le parcours et les...

Brandon McNulty remporte le Tour de Valence, la dernière étape pour Barta Dernier rescapé de l'échappée, William Barta (Movistar Team) a remporté la dernière étape du Tour de Valence. Brandon McNulty s'adjuge le classement général.

4ᵉ étape Tour de Valence : Brandon McNulty fait coup double Brandon McNulty (UAE Team Emirates) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Valence en solitaire. L'Américain s'empare de la tête du classement général....