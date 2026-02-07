Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Valence 2026. Dans l’ascension du Puig de Llorenca, Remco Evenepoel passe à l’offensive et distance tout ses concurrents. Le Belge s’impose en solitaire et prend le maillot jaune de leader. Jaoa Almeida (UAE Team Emirates – XRG) coupe la migne en deuxième position, juste devant Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe). Au classement général, Evenepoel compte 29″ d’avance sur Almeida avant la dernière étape ce dimanche.
Thrilling finish in Teulada-Moraira! Watch the attack and the final kilometre of stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana, with victory going to Remco Evenepoel
Full results and rankings available on our Race Center.https://t.co/X1YyhX4YqN pic.twitter.com/wqLYAEvUsr
— Volta a la Comunitat Valenciana – VCV (@VueltaCV) February 7, 2026
Le classement de la 4ème étape du Tour de Valence 2026
- Remco Evenepoel
- Joao Almeida
- Gilio Pellizzari
