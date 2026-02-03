Le Tour de Valence débute ce mercredi. Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Joao Almeida,… Voici le parcours et les favoris.

La 77ème édition de la Volta a la Comunitat Valenciana, plus connue sous le nom de Tour de Valence, a lieu du mercredi 4 au dimanche 8 février. Créée en 1929, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) avait remporté le classement général devant Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et son coéquipier Pello Bilbao. Cette année, Joao Almeida tentera d’inscrire son nom au palmarès de l’épreuve, tout comme Remco Evenepoel, auteur d’une excellent début de saison sous le maillot de sa nouvelle équipe, la Red Bull Bora-Hansgrohe.

Le palmarès du Tour de Valence

Le parcours du Tour de Valence 2026

1ère étape : Segorbe -> Torreblanca (162,2 km)

2ème étape (CLM inidviduel) : Carlet -> Alginet (17,5 km)

3ème étape : Orihuela -> San Vicente del Raspeig (158,2 km)

4ème étape : La Nucía -> Teulada Moraira (172,2 km)

5ème étape : Bétera -> Valence (93,8 km)

Les favoris du Tour de Valence 2026





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆☆





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆





Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ☆☆☆





Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆





Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆





Mads Pedersen (Lidl-Trek) ☆☆





Ivan Romeo (Movistar Team) ☆





Comment suivre le Tour de Valence 2026 à la TV ?

Le Tour de Valence 2026 sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.