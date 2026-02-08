Raul Garcia Pierna (Movistar Team) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Valence 2026. Présent dans la bonne échapée de 21 coureurs, l’Espagnol s’est imposé au sprint devant Emil Herzog (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step). Malgré l’accélérarion de l’équipe UAE Team Emirates – XRG en fin de course, il n’y a pas eu de changement au classement général. Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) remporte l’épreuve, sa cinquième victoire de la saison déjà, devant Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) et son coéquipier Giulio Pellizzari.

Le classement de la 5ème étape du Tour de Valence 2026
  1. Raul Garcia Pierna
  2. Emil Herzog
  3. Jasper Schoofs

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Volta a La Comunitat Valenciana – VCV