Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Valence 2025. Juste avant l’ascension finale, Pello Bilbao (Bahrain Victorious) et Ivan Romeo (Movistar Team) anticipent et reviennent sur l’homme de tête, Tobias Foss Ineos Grenadiers. Dans le dernier kilomètre, alors que Pello Bilbao a fait la différence, son coéquipier Santiago Buitrago accélère, revient et distance l’Espagnol. Mathias Vacek (Lidl-Trek) conserve la tête du classement général, 02″ devant Almeida (UAE Team Emirates – XRG), qui prend la 3ᵉ place de l’étape, et 5″ devant Buitrago.

🔹𝗚𝗔𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 de la Etapa 2 | Stage 2 🔛 de la #VCV2025 GP @BancoSabadell 🔹 📍 La Nucía > Benifato 🏁 Final en el Alto de Partegat ⛰️ 🚴‍♂️ ¡Victoria para @SantiagoBS26! 🏆💛 Gran rendimento en una jornada exigente. 👏 Enhorabona! 🥇#CiclismoMediterráneo pic.twitter.com/wPBk43TeN4 — Volta a la Comunitat Valenciana – VCV (@VueltaCV) February 6, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Valence 2025

Santiago Buitrago Pello Bilbao Joao Almeida

