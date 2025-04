Guillaume Martin (Groupama-FDJ) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ édition de la Classic Grand Besançon Doubs, sixième manche de la Coupe de France de cyclisme. À 2,5 kilomètres de l’arrivée, dans son style caractéristique, les mains en bas du cintre, Guillaume Martin accélère et s’en va seul. Le leader de la Groupama-FDJ creuse rapidement l’écart et s’impose en solitaire au sommet de la côte de la Malate. Il devance José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH) et Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale), qui évoluait à domicile.

First win since 2022 and the first in Groupama-FDJ colors, Guillaume Martin-Guyonnet takes the win at Classic Grand Besançon Doubs 2025!#ClassicGrandBesançonDoubshttps://t.co/1DLA5tiyPy pic.twitter.com/qEAQVyxPzj

— Eemeli (@LosBrolin) April 18, 2025