Jordan Jegat (TotalEnergies) a remporté, ce vendredi, la Classic Grand Besançon Doubs, cinquième manche de la FDJ United Series 2026. Dès les premiers pourcentages de l’ascension finale de la côte de la Malate, l’équipe Décathlon CMA CGM durcit avec Matthew Riccitello et Léo Bisiaux, qui n’arrivent pas à se défaire de Jordan Jegat. Le leader de la TotalEnergies fait la diffèrence dans le dernier kilomètre et s’impose au sommet de Montfaucon pour son premier dossard de la saison, lui qui a été contrarié par des douleurs au genou cet hiver. Il décroche sa première victoire chez les professionnels devant Matthew Riccitello et Léo Bisiaux.

Jordan Jegat wins Classic Grand Besançon Doubs 2026! What a way to take your first pro win, schooled the Decathlon boys there! #ClassicGrandBesanconhttps://t.co/k4q3Zc9unE pic.twitter.com/9Kjphrbsmd — Eemeli (@LosBrolin) April 17, 2026

Le classement de la Classic Grand Besançon Doubs 2026