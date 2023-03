Fredrik Dversnes (Uno-X Pro Cycling Team) a remporté, ce vendredi, la Route Adélie de Vitré, 6ème manche de la coupe de France 2023. Le Norvégien est parti seul dans le final et a su résister au retour de Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic), qui prend la 2ème place à 5″. Louis Barré (Arkéa-Samsic) règle le sprint d’un groupe composé d’une quinzaine de coureurs et complète le podium à 43″. Avec sa victoire lors de Cholet – Pays de la Loire, Laurence Pithie (Groupama-FDJ) conserve la tête du classement général de la coupe de France avec 85 points.

La réaction de Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

« J’ai joué, j’ai perdu… Quand j’ai laissé à Bryan la charge de la poursuite. Mais bon, c’est ainsi. Je cours pour gagner, mais je ne peux et veux me satisfaire d’une place de deuxième surtout que l’on courait à domicile. Je tiens à remercier toute l’équipe Arkéa-Samsic et Louis Barré qui a beaucoup travaillé pour moi dans le final. J’ai tout tenté dans les derniers kilomètres pour revenir sur le vainqueur du jour, et il ne m’a pas manqué grand-chose. C’est rageant de finir si près du but. C’est décevant, car j’avais de superbes jambes, je ne cours pas pour réaliser un podium, mais pour gagner des courses, sans vouloir paraître prétentieux. Cela me laisse un goût amer. Mais je veux avant tout retenir un super collectif et une grosse course de la part de Louis Barré ».

Le classement de la Route Adélie de Vitré