Ce vendredi 31 mars a lieu la Route Adélie de Vitré, 6ème manche de la coupe de France 2023. Voici le parcours et les favoris.

La 32ème édition de la Route Adélie de Vitré a lieu ce vendredi 31 mars. Il s’agit de la 6ème manche de la coupe de France de cyclisme 2023. Créée en 1992, la course fait partie du calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Axel Zingle (Cofidis) s’était imposé devant Dorian Godon (AG2R Citroën Team) et Valentin Ferron (Team TotalEnergies).

Le parcours de la Route Adélie de Vitré

Les coureurs s’élanceront pour 198 kilomètres de course. Une première boucle de 21,1 kilomètres sera à effectuer 6 fois. Le circuit final, long de 8,9 kilomètres, sera parcouru à 8 reprises par le peloton. Avec la côte de la Chesnelière, le parcours sera usant. Un groupe d’hommes forts, en petit comité, devrait se jouer la victoire.

« J’ai découvert la Route Adélie de Vitré l’an passé. C’est une épreuve qui m’a plu. C’est usant, mais malgré tout, il convient d’être assez punchy dans le final. Les conditions météos jouent aussi un rôle prépondérant. L’an passé, le vent était par exemple de la partie avec de la pluie et du froid, ce qui avait contribué à encore plus décanter la course. On verra bien quelle météo nous attend cette année, et si cela influencera sur le déroulement de cette épreuve. Je sais également que cette compétition peut donner lieu à une course de mouvement. Elle permet d’être offensif, et c’est le genre de cyclisme qui me plaît ».

Les favoris de la Route Adélie de Vitré

Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

Le jeune français réalise un excellent début de saison.

Bryan Coquard (Cofidis)

Avec deux 2ème place sur le Tour de Catalogne, le « Coq » est en forme.

Doria Godon (AG2R Citroën Team)

2ème l’an passé, il sera l’un des favoris.

Gerben Thijssen (Intermarché-Circus-Wanty)

En cas d’arrivée groupée, il sera un sérieux prétendant à la victoire.

Anthony Perez (Cofidis)

3ème du classement de la Coupe de France, Perez sera l’un des outsiders.









Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty)

Le Tarnais tentera de jouer les premiers rôles.

Valentin Ferron (Team TotalEnergies)

3ème l’an passé, il sera à surveiller.

Comment suivre la Route Adélie de Vitré ?

La course sera diffusée en live streaming sur le site internet officiel de l’épreuve en page d’accueil et sur leur page Facebook à partir de 14h00.