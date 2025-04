Stian Fredheim (Uno-X Mobility) a remporté, ce vendredi, la 29ᵉ édition de la Route Adélie de Vitré, cinquième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Après avoir lancé le sprint de loin, le Norvégien s’est facilement imposé au sprint, décrochant ainsi sa première victoire chez les professionnels. Il devance les Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ) et Émilien Jeannière (TotalEnergies). Stian Fredheim s’empare de la tête du classement général de la Coupe de France 2025.

