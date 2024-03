Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce vendredi, la 28ᵉ édition de la Route Adélie de Vitré, 7ᵉ manche de la coupe de France de cyclisme. À 40 kilomètres de l’arrivée, sous l’impulsion de cinq coureurs d’Arkéa – B&B Hotels, un gros groupe se détache à l’avant du peloton avec la présence de David Gaudu (Groupama-FDJ), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) ou encore Sandy Dujardin (Team TotalEnergies). Dans la dernière ascension de côte de la Chênelière, Gaudu passe à l’offensive. Seuls Jordan Labrosse (Décathlon AG2R La Mondiale) et Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93) parviennent à suivre le Breton. À 2 kilomètres de l’arrivée, Labrosse tente d’y aller seul, mais ne parvient pas à faire la différence. Dans les tout derniers mètres, Jenthe Biermans revient fort de l’arrière et remporte la Route Adélie de Vitré au sprint. Il devance Sandy Dujardin et Alexandre Delettre.

Le classement de la Route Adélie de Vitré