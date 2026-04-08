Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026. Au terme des 153,6 km de course disputés entre La Garnache et Les Sables-d’Olonne, le Britannique s’est imposé au sprint pour la deuxième fois en deux jours. Il devance Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Vernon conforte son maillot jaune de leader, 08″ devant Blikra avant les deux dernières étapes, qui s’annoncent décisives pour le classement général.
😎 𝗗𝗲𝘂𝘅 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗘𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗼𝗻 ⚡🚅
💨 Le Britannique remporte également la deuxième étape du Tour de la Région Pays de la Loire 💪#Cycling #Vernon #EthanVernon #Tourdupaysdelaloire pic.twitter.com/OydStg5TxK
— Pickx Sports (@PickxSports) April 8, 2026
Le classement de la 2ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026
- Ethan Vernon
- Erlend Blikra
- Sam Bennett
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