Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026. Au terme des 153,6 km de course disputés entre La Garnache et Les Sables-d’Olonne, le Britannique s’est imposé au sprint pour la deuxième fois en deux jours. Il devance Erlend Blikra (Uno-X Mobility) et Sam Bennett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Vernon conforte son maillot jaune de leader, 08″ devant Blikra avant les deux dernières étapes, qui s’annoncent décisives pour le classement général.

Le classement de la 2ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026
  1. Ethan Vernon
  2. Erlend Blikra
  3. Sam Bennett

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Pays de la Loire