Alexander Kamp (Uno-X Mobility) a remporté, ce jeudi, la 3ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026. Dans le final, Antoine L’Hote (Décathlon CMA CGM) prend quelques longeurs d’avance sur le peloton avant d’être rejoint par cinq coureurs dont Benjamin Thomas (Cofidis). Les hommes de tête se regardent dans la bosse finale mais parviennent à résister au retour du peloton. Alexander Kamp s’impose au sprint. Il devance Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta) et Antoine L’Hote. Vainqueur de l’épreuve en 2023, Alexander Kamp s’empare du maillot jaune à la veille de l’arrivée.
La troisième étape du Région Pays de la Loire Tour a donné du beau spectacle, et c’est le Danois Alexander Kamp qui s’impose dans un groupe de costauds ! #lequipeVELO pic.twitter.com/1kkqbEz0Ol
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 9, 2026
Le classement de la 3ème étape du Région Pays de la Loire Tour 2026
- Alexander Kamp
- Gabriele Bessega
- Antoine L’Hote
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