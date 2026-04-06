Le Région Pays de la Loire Tour 2026 s’élance ce mardi 7 avril. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

La 4ème édition du Région Pays de la Loire Tour a lieu du 7 au 10 avril. Les coureurs s’élancent pour quatre étapes à travers la région. Cette année, l’épreuve franchit un cap en intégrant la prestigieuse classification UCI ProSeries et rapportera donc 250 points UCI au vainqueur du classement général. L’an dernier, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) avait remporté le classement général devant Alexandre Delettre (TotalEnergies) et James Shaw (EF Education-EasyPost).

Le palmarès du Région Pays de la Loire Tour

Le parcours du Région Pays de la Loire Tour 2026

1ère étape : Fontevraud-l’Abbaye -> Vertou (187,5 km)

2ème étape : La Garnache -> Les Sables-d’Olonne (153,6 km)

3ème étape : Avrillé -> Sainte-Suzanne-et-Chammes (199 km)

4ème étape : Brûlon -> Le Mans (179,5 km)

Les favoris du Région Pays de la Loire Tour 2026





Corbin Strong (NSN Cycling Team) ☆☆☆☆





Pierre Gautherat (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆





Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ United) ☆☆





Bryan Coquard (Cofidis) ☆☆





Clément Venturini (Unibet Rose Rockets) ☆☆





Alexandre Delettre (TotalEnergies) ☆☆





Quinten Hermans (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆





Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) ☆





Benjamin Thomas (Cofidis) ☆





Comment suivre le Région Pays de la Loire Tour 2026 à la TV ?

Toutes les étapes du Région Pays de la Loire Tour 2026 seront diffusées en direct sur la chaîne l’Équipe 21.