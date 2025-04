Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour 2025. Au terme de cette première journée de course entre Machecoul-Saint-Même et La Baule-Escoublac, l’Irlandais s’est imposé au sprint, parfaitement emmené par ses coéquipiers et Tord Gudmestad. Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) et son compatriote Dillon Corkery (St Michel – Preference Home – Auber93) complètent le podium. Sam Bennett s’offre sa 70ᵉ victoire chez les professionnels et prend la tête du classement général.

Sam Bennett remporte la première étape du Région Pays de la Loire Tour ! Parfaitement lancé, le sprinteur irlandais de l’équipe Decathlon-AG2R La Mondiale lève les bras à La Baule-Escoublac et prend le maillot de leader. #lequipeVELO pic.twitter.com/MGm1oxFKhS — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 8, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Région Pays de la Loire Tour 2025

Sam Bennett Giovanni Lonardi Dillon Corkery

