Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, le Grand Prix du Morbihan, 9ème manche de la Coupe de France de cyclisme 2023. Le jeune belge s’est imposé au sprint au sommet de la côte de Cadoudal, à Plumelec. Il devance Romain Grégoire (Groupama-FDJ) et Rasmus Tiller (Uno-X Pro Cycling Team). Arnaud De Lie signe la 13ème victoire de sa carrière et tentera de récidiver cette performance demain lors du Tro Bro Leon.

La réaction d’Arnaud De Lie

« Je suis vraiment content de cette victoire. Tout s’est déroulé comme nous l’avions souhaité. Mes coéquipiers m’ont toujours bien entouré et j’ai ainsi pu passer la montée sans difficulté. Le reste de l’équipe a contrôlé le peloton pour neutraliser les quelques tentatives d’échappées sur le circuit local. J’aime courir en Bretagne. Les routes et les bosses me conviennent bien et je savais que j’avais de bonnes jambes. En 2016, j’avais vu Sagan devenir champion d’Europe ici à Plumelec, j’étais vraiment impressionné et je l’admirais. Depuis ce jour, je rêvais de venir gagner ici. Je ne suis pas passé loin de la victoire ces dernières semaines, ça fait donc plaisir de pouvoir finir le travail aujourd’hui. »

Le classement du Grand Prix du Morbihan