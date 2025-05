Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce samedi, la 35ᵉ édition du GP de Plumelec-Morbihan, onzième manche de la Coupe de France de cyclisme 2025. Au sommet de la côte de Cadoudal, le puncheur français s’est imposé au sprint devant les Arkéa – B&B Hotels, Kévin Vauquelin et Clément Venturini. Après un début de saison perturbé par une blessure au genou, Cosnefroy lève les bras pour la première fois cette année.

Benoît Cosnefroy wins GP de Plumelec-Morbihan! His track record in this race now 19-6-1-1-1

— Eemeli (@LosBrolin) May 10, 2025