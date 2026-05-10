Vainqueur du Grand Prix du Morbihan pour la troisième année consécutive, Benoît Cosnefroy a dédié cette victoire à son grand-père.

Benoît Cosnefroy a remporté Grand Prix du Morbihan pour la quatrième fois de sa carrière, grâce à un sprint parfaitement maîtrisé. Le Français a tenu bon jusqu’à la ligne d’arrivée, résistant à la remontée de Noa Isidore (Decathlon CMA CGM) et s’assurant une victoire émouvante devant son public. Ce résultat marque la première victoire de Cosnefroy sous les couleurs de l’équipe UAE Team Emirates-XRG et confirme sa belle saison printanière après ses podiums à la Flèche Brabançonne et à l’Amstel Gold Race. Le Normand a dédié cette victoire à son grand-père, décédé la semaine dernière.

Benoît Cosnefroy :

« C’est une victoire très spéciale pour moi. Courir en Bretagne est toujours difficile et riche en émotions, car le public est incroyable. L’équipe a réalisé une course parfaite aujourd’hui : elle m’a protégé, a contrôlé les attaques et m’a placé dans la meilleure position pour le final. Je suis fier de gagner après la confiance que l’équipe m’a accordée. Remporter ma première course en France pour ma nouvelle équipe est une grande fierté. Je dédie cette victoire à mon grand-père. »