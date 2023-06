Après Plouay en 2020, les départements de l’Ardèche et de la Drôme accueilleront les Championnats d’Europe sur Route en 2025.

Après les championnats du Monde de 2027 en Savoie, la France accueillera de nouveau les championnats d’Europe sur route en 2025. Les départements de l’Ardèche et de la Drôme accueilleront l’évènement, qui s’étend sur cinq jours de compétition et attribuera un total de 13 titres : Route et Contre-la-montre pour Juniors, Under 23 et Élites (hommes et femmes) ainsi que celui du Relais Mixte. Près de 1000 athlètes venus de plus de 40 pays seront au départ.