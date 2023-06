Cédrine Kerbaol (CERATIZIT-WNT Pro Cycling) est devenue, ce jeudi, championne de France du contre-la-montre 2023. Au terme des 31,3 km du parcours, la Française de 22 ans s’est montrée la plus rapide. Elle devance la tenante du titre Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health), +19″ et Coralie Demay (St Michel – Mavic – Auber93 WE), +32″. Après avoir terminé 3ème des deux dernières éditions, Kerbaol décroche son premier titre de championne de France du contre-la-montre et signe sa troisième victoire de la saison.

La réaction de Cédrine Kerbaol

« Ça fait deux ans que je faisais 3ème. J’avais envie de faire mieux cette année, donc je me suis préparée comme il fallait les dernières semaines et je suis arrivée en essayent de me mettre le moins de pression possible. C’est super satisfaisant. L’équipe me donne les moyens de réussir. On a du super matos, un super staff. Ce serait bien de faire le Tour de France dans la combi ».

Le classement des championnats de France du CLM Femmes