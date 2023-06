Kevin Vauquelin, qui n’a plus couru depuis fin avril après une blessure à la hanche, ne participera pas aux championnats de France à Cassel.

Victime d’une tendinopathie du psoas (inflammation du tendon au niveau de la hanche) sur le Tour de Romandie fin avril, Kevin Vauqelin avait abandonné la course et n’a plus remis un dossard depuis. Le vainqueur du Tour des Alpes-Maritimes en début d’année a repris l’entraînement, mais ne sera pas au départ des championnats de France à Cassel.

« Je recommence à pouvoir bien m’entraîner que depuis cette semaine. La douleur est désormais quasi inexistante, mais malheureusement, je n’ai pas assez de jours d’entraînements en qualité pour renouer avec une compétition aussi exigeante que le Championnat de France. C’est vraiment un crève-cœur pour moi de ne pas être présent à Cassel, avec un parcours qui me plaisait. Je souhaite le meilleur à mon équipe Arkéa-Samsic sur cette épreuve, et je serai derrière mon écran de télévision le premier supporter de mes coéquipiers », réagit Kévin Vauquelin.