Corbin Strong (Israel – Premier Tech) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape de l’Arctic Race of Norway 2025. Après une étape disputée sous la pluie, le Néo-Zelandais s’est imposé en puncheur dans la bosse finale devant son coéquipier Riley Sheehan. Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) complète le podium. Après avoir remporté le Tour de Wallonie, Corbin Strong prouve qu’il est en grande forme et prend la tête du classement général.
Sous la pluie, Corbin Strong remporte la première étape de l’Arctic Race of Norway, devant son coéquipier Riley Sheehan ! #lequipeVELO pic.twitter.com/DAXQCVs5Fy
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 7, 2025
Le classement de la 1ʳᵉ étape de l’Arctic Race of Norway
- Corbin Strong
- Riley Sheehan
- Rasmus Tiller
