Le parcours et les favoris de l’Arctic Race of Norway 2024 L'Arctic Race of Norway 2024 s'élance ce dimanche 4 août. Voici le parcours et les favoris de cette 11ᵉ édition.

Le parcours de l’Arctic Race of Norway 2024 dévoilé Le parcours de la 11ᵉ édition de l’Arctic Race of Norway a été dévoilé en présence de Jonas Gahr Store, premier ministre norvégien.

Stephen Williams remporte l’Arctic Race of Norway, un Français pour la dernière étape Stephen Williams (Israël-Premier Tech) remporte l'Arctic Race of Norway 2023 avec à peine une seconde d'avance sur Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team).

3ᵉ étape Arctic Race of Norway : Stephen Williams s’impose devant Champoussin Stephen Williams (Israel-Premier Tech) a remporté la 3ᵉ étape de l'Arctic Race of Norway. Il devance Clément Champoussin et Cristian Scaroni.

2ᵉ étape Arctic Race of Norway : Michele Gazzoli l’emporte, doublé Astana Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape de l'Arctic Race of Norway devant son coéquipier Cristian Scaroni.

1ʳᵉ étape Arctic Race of Norway : Alberto Dainese s’impose Alberto Dainese (dsm-firmenich) a remporté, ce jeudi, la 1ʳᵉ étape de l'Arctic Race of Norway. Il devance Noah Hobbs et Clément Champoussin.

Le parcours et les favoris de l’Arctic Race of Norway 2023 La 10ᵉ édition de l'Arctic Race of Norway débute ce jeudi. Guillaume Martin, Andreas Leknessund et Dylan Teuns seront au départ.