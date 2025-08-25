Après avoir abandonné la 1ʳᵉ étape de La Vuelta sur chute, Guillaume Martin souffre de deux vertèbres fracturées.
Après un Tour de France compliqué, Guillaume Martin reprenait la compétition sur La Vuelta. Mais le Normand a quitté la course dès la 2ᵉ étape après avoir chuté sur les routes italiennes rendues glissantes par la pluie. « Tombé dans le final de la deuxième étape de La Vuelta, Guillaume Martin-Guyonnet souffre de deux vertèbres fracturées et de contusions », indique la formation Groupama-FDJ.