Présentation de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 186,1 km de course entre Turin et Novara en Italie. Voici la présentation de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2025.

La startlist de La Vuelta 2025 À la veille du Grand Départ, voici la startlist définitive de La Vuelta 2025 et le numéro de dossard des 184 coureurs.

Les favoris de la Vuelta 2025 À quelques jours du Grand Départ qui sera donné depuis Turin en Italie, voici nos 10 favoris de La Vuelta 2025.

Richard Carapaz va manquer La Vuelta Alors qu'il a déjà manqué le Tour de France, Richard Carapaz ne sera finalement pas au départ de La Vuelta.

La Vuelta sur les terres de son premier vainqueur italien Un an après le Tour de France, La Vuelta s'élancera d'Italie pour la première fois de son histoire le samedi 23 août.

Le parcours de La Vuelta 2025 Pour son 90ᵉ anniversaire, La Vuelta s'annonce spectaculaire avec 10 arrivées au sommet. Voici le parcours de La Vuelta 2025.

La Vuelta 2025 partira du Piémont La Vuelta 25 s'élancera du Piémont. La région italienne accueillera les trois premières étapes dans leur intégralité à partir du 23 août.

La Vuelta : Stefan Küng s’offre le CLM final Stefan Küng (Groupama-FDJ) a remporté le contre-la-montre final de La Vuelta 2024 dans les rues de Madrid devant Primoz Roglic.

Primoz Roglic remporte La Vuelta 2024 Après 2019, 2020, et 2021, Primoz Roglic (Red Bull Bora-Hansgrohe) remporte la Vuelta pour la quatrième fois de sa carrière.