Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2025. La journée a été plutôt calme pour le peloton alors que le dernier rescapé de l’échappée a été repris à 40 kilomètres de l’arrivée. Grand favori du jour, Jasper Philipsen s’impose au sprint dans les rues de Novara. Il devance Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) et Orluis Aular (Movistar Team). Déjà vainqueur de la première étape du Tour de France, Philipsen s’empare du premier maillot rouge de cette Vuelta 2025.

Le classement de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta
  1. Jasper Philipsen
  2. Ethan Vernon
  3. Orluis Aular

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : SprintCyclingAgency