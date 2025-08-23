Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape de La Vuelta 2025. La journée a été plutôt calme pour le peloton alors que le dernier rescapé de l’échappée a été repris à 40 kilomètres de l’arrivée. Grand favori du jour, Jasper Philipsen s’impose au sprint dans les rues de Novara. Il devance Ethan Vernon (Israel – Premier Tech) et Orluis Aular (Movistar Team). Déjà vainqueur de la première étape du Tour de France, Philipsen s’empare du premier maillot rouge de cette Vuelta 2025.

𝑭𝑶𝑹𝒁𝑨 𝑷𝑯𝑰𝑳𝑰𝑷𝑺𝑬𝑵 ❤️‍🔥 Fue el primer amarillo del Tour y ahora es el primer maillot rojo de La Vuelta. Jasper Philipsen se impone con autoridad en Novara. 📺🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #LaVuelta25 pic.twitter.com/b50UsRL6bB — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 23, 2025

Le classement de la 1ʳᵉ étape de La Vuelta

Jasper Philipsen Ethan Vernon Orluis Aular

Results powered by FirstCycling.com