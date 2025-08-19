Alors qu’il a déjà manqué le Tour de France, Richard Carapaz ne sera finalement pas au départ de La Vuelta.

Richard Carapaz ne disputera pas le Tour d’Espagne. Le leader de la formation EF Education-EasyPost préfère se concentrer sur les classiques italiennes et les championnats du monde au Rwanda. L’équatorien, qui n’a plus couru depuis le Giro, avait déjà renoncé au Tour de France après une infection gastro-intestinale.

Richard Carapaz :

« Nos prochains objectifs sont les classiques italiennes, notamment Il Lombardia, ainsi que les Championnats du monde au Rwanda. C’est un Championnat du monde très spécial pour moi, où j’ai une grande opportunité, et je veux m’y préparer au mieux ».