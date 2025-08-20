À quelques jours du Grand Départ qui sera donné depuis Turin en Italie, voici nos 10 favoris de La Vuelta 2025.

Les favoris de La Vuelta 2025





Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) ✭✭✭✭✭

Jonas Vingegaard a bien fini le Tour de France, capable de rivaliser avec Tadej Pogačar en troisième semaine. Le Danois a peu couru cette année et devrait donc arriver sur cette Vuelta avec pas mal de fraicheur malgré son Tour de France. Il sera l’homme à battre sur les routes espagnoles, lui qui a terminé 2ᵉ en 2023 derrière son coéquipier Sepp Kuss.





Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) ✭✭✭✭

Après sa chute et son abandon sur le Tour de France, Joao Almeida fait son retour à la compétition sur La Vuelta. Le Portugais réalise la meilleure saison de sa carrière en ayant remporté le Tour du Pays-Basque, le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, coup sur coup. Il sera leader de la formation UAE Team Emirates avec Juan Ayuso, pour tenter de rivaliser face à Jonas Vingegaard.





Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG) ✭✭✭

Alors qu’il était venu pour remporter le Giro Juan Ayuso a quitté la course suite à une blessure. Après avoir repris la compétition sur la Clasica San Sebastian, l’Espagnol a pris la deuxième place du Circuit de Getxo derrière son coéquipier Isaac Del Toro. Avec Joao Almeida, il sera co-leader de la formation UAE. Avec ces deux cartes, l’équipe émiratie tentera de déstabiliser Vingegaard et son armada.





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ✭✭✭

Comme Juan Ayuso, Giulio Ciccone a abandonné le Giro prématurément avant de revenir à la compétition sur la Clasica San Sebastian, qu’il a brillamment remporté. Après une victoire d’étape sur le Tour de Burgos, l’Italien a montré qu’il abordait cette Vuelta en grande forme. On le voit capable de se battre pour le podium, même s’il part avec un handicap sur les CLM face à ses rivaux.





Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ✭✭

Le Giro de Mikel Landa avait coupé court. Après une chute, l’Espagnol avait quitté la course dès la 1ʳᵉ étape. À 35 ans, le leader de la Soudal Quick-Step tentera de sauver sa saison 2025 sur son tour national. 4ᵉ du Tour de France et 8ᵉ de La Vuelta l’an passé, on le voit bien finir dans le Top 5 à Madrid.





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ✭✭

Après un Tour de France compliqué, gêné par une maladie, Matteo Jorgenson n’a pas pu occuper le rôle de deuxième leader pour tentre de déstabiliser Tadej Pogačar, surtout après l’abandon de Joao Almeida. Sur La Vuelta, il devrait être le coéquipier de luxe du Danois, mais pourrait aussi avoir sa chance, pour contrecarrer les plans d’UAE et de ses deux leaders.





Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) ✭✭

Alors qu’il occupait la 3ᵉ place du général et semblait en mesure de jouer le podium du Giro, Antonio Tiberi avait tout perdu sur une chute. Après avoir pris la 2ᵉ place du Tour de Pologne, l’Italien sera revanchard et tentera de réaliser le meilleur classement général possible. Avec Santiago Buitrago ou encore Damiano Caruso, il pourra compter sur un effectif solide à ses côtés en montagne.





Giulio Pellizzari (Red Bull Bora-Hansgrohe) ✭

En l’absence de Primoz Roglic, Giulio Pellizzari sera à la tête de la formation Red Bull Bora-Hansgrohe. Même si Jai Hindley est également au départ, on croit plus aux chances du jeune italien tant le vainqueur du Giro 2022 peine à performer sur les Grands Tours depuis le Tour de France 2023. 6ᵉ du dernier Giro, Pellizzari devrait briller sur les routes espagnoles.





Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ✭

Pour la première fois depuis 2022 et sa terrible chute, Egan Bernal a terminé dans le Top 10 d’un Grand Tour en prenant la 7ᵉ place du Giro cette année. Offensif, le champion de Colombie n’a pas hésité à attaquer, quitte à concéder du temps. Sur cette Vuelta, il sera le leader de la formation Ineos et tentera de nouveau de se mêler à la lutte pour le général.





Felix Gall (Décathlon AG2R La Mondiale) ✭

5ᵉ du Tour des Alpes, 4ᵉ du Tour de Suisse, mais surtout 5ᵉ du Tour de France, Felix Gall réalise une saison 2025 solide. Coéquipier de Ben O’Connor l’an dernier, l’Autrichien avait craqué en troisième semaine pour finalement prendre la 29ᵉ place de La Vuelta. Cette année, on le voit faire bien mieux et finir dans le top 10.



