À la veille du Grand Départ, voici la startlist définitive de La Vuelta 2025 et le numéro de dossard des 184 coureurs.
UAE Team Emirates – XRG
|
|
- 1/ Joao Almeida
- 2/ Juan Ayuso
- 3/ Mikkel Bjerg
- 4/ Felix Großschartner
- 5/ Domen Novak
- 6/ Ivo Oliveira
- 7/ Marc Soler
- 8/ Jay Vine
Team Visma | Lease a Bike
|
|
- 11/ Jonas Vingegaard
- 12/ Axel Zingle
- 13/ Victor Campenaerts
- 14/ Matteo Jorgenson
- 15/ Wilco Kelderman
- 16/ Sepp Kuss
- 17/ Ben Tulett
- 18/ Dylan van Baarle
Lidl-Trek
|
|
- 21/ Andrea Bagioli
- 22/ Julien Bernard
- 23/ Giulio Ciccone
- 24/ Amanuel Ghebreigzabhier
- 25/ Dan Hoole
- 26/ Soren Kragh Andersen
- 27/ Mads Pedersen
- 28/ Carlos Verona
Movistar Team