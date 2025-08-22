À la veille du Grand Départ, voici la startlist définitive de La Vuelta 2025 et le numéro de dossard des 184 coureurs. 

UAE Team Emirates – XRG

  • 1/ Joao Almeida
  • 2/ Juan Ayuso
  • 3/ Mikkel Bjerg
  • 4/ Felix Großschartner
  • 5/ Domen Novak
  • 6/ Ivo Oliveira
  • 7/ Marc Soler
  • 8/ Jay Vine

Team Visma | Lease a Bike

  • 11/ Jonas Vingegaard
  • 12/ Axel Zingle
  • 13/ Victor Campenaerts
  • 14/ Matteo Jorgenson
  • 15/ Wilco Kelderman
  • 16/ Sepp Kuss
  • 17/ Ben Tulett
  • 18/ Dylan van Baarle

Lidl-Trek

  • 21/ Andrea Bagioli
  • 22/ Julien Bernard
  • 23/ Giulio Ciccone
  • 24/ Amanuel Ghebreigzabhier
  • 25/ Dan Hoole
  • 26/ Soren Kragh Andersen
  • 27/ Mads Pedersen 
  • 28/ Carlos Verona

Movistar Team

  • 31/ Jorge Arcas
  • 32/ Orluis Aular
  • 33/ Carlos Canal
  • 34/ Pablo Castrillo
  • 35/ Jefferson Alveira Cepeda
  • 36/ Ivan Garcia Cortina
  • 37/ Michel Hessmann
  • 38/ Javier Romo

Red Bull Bora-Hansgrohe

  • 41/ Jai Hindley
  • 42/ Giovanni Aleotti
  • 43/ Nico Denz
  • 44/ Finn Fisher-Black
  • 45/ Giulio Pellizzari
  • 46/ Matteo Sobrero
  • 47/ Tim van Dijke
  • 48/ Ben Zwiehoff

Soudal Quick-Step

  • 51/ Mikel Landa
  • 52/ Junior Lecerf
  • 53/ Valentin Paret-Peintre
  • 54/Pepijn Reinderink
  • 55/ Maximilian Schachmann
  • 56/ Mauri Vansevenant
  • 57/ Louis Vervaeke
  • 58/ Gianmarco Garofoli

Ineos Grenadiers

  • 61/ Magnus Sheffield
  • 62/ Egan Bernal
  • 63/ Filippo Ganna
  • 64/ Bob Jungels
  • 65/ Michal Kwiatkowski
  • 66/ Victor Langelotti
  • 67/ Brandon Smith Rivera
  • 68/ Ben Turner

Alpecin-Deceuninck

  • 71/ Jasper Philipsen
  • 72/ Tobias Bayer
  • 73/ Ramses Debruyne
  • 74/ Gal Glivar
  • 75/ Edward Planckaert
  • 76/ Jonas Rickaert
  • 77/ Oscar Riesebeek
  • 78/ Luca Vergalitto

EF Education-EasyPost

  • 81/ Esteban Chaves
  • 82/ Markel Beloki
  • 83/ Madis Mihkels
  • 84/ Lukas Nerurkar
  • 85/ Sean Quinn
  • 86/ Archie Rayan
  • 87/ James Shaw
  • 88/ Jardi Christiaan van der Lee

Decathlon AG2R La Mondiale

  • 91/ Felix Gall
  • 92/ Bruno Armirail
  • 93/ Léo Bisiaux
  • 94/ Sander De Pestel
  • 95/ Jordan Labrosse
  • 96/ Nans Peters
  • 97/ Callum Scotson
  • 98/ Johannes Staune-Mittet

Bahrain Victorious

  • 101/ Antonio Tiberi
  • 102/ Santiago Buitrago
  • 103/ Nicolo Buratti
  • 104/ Roman Ermakov
  • 105/ Jack Haig
  • 106/ Mathijs Paasschens
  • 107/ Finlay Pickering
  • 108/ Torstein Træen

Q36.5 Pro Cycling Team

  • 111/ Thomas Pidcock
  • 112/ David De La Cruz
  • 113/ Xabier Mikel Azparren
  • 114/ Fabio Christen
  • 115/ Damien Howson
  • 116/ Nickolas Zukowsky
  • 117/ David Gonzalez
  • 118/ Marcel Camprubi

XDS Astana Team

  • 121/ Harold Tejada
  • 122/ Nicola Conci
  • 123/ Lorenzo Fortunato
  • 124/ Sergio Higuita
  • 125/ Harold Matin Lopez
  • 126/ Fausto Masnada
  • 127/ Wout Poels
  • 128/ Nicolas Vinokurov

Groupama-FDJ

  • 131/ Clément Braz Afonso
  • 132/ Rémi Cavagna
  • 133/ David Gaudu
  • 134/ Thibaud Gruel
  • 135/ Guillaume Martin
  • 136/ Rudy Molard
  • 137/ Brieuc Rolland
  • 138/ Stefan Küng

Caja Rural – Seguros RGA

  • 141 /Guillermo Thomas Silva
  • 142/ Abel Balderstone
  • 143/ Fernando Barcelo
  • 144/ Joan Bou
  • 145/ Jaume Guardeno 
  • 146/ Alex Molenaar 
  • 147/ Joel Nicolau 
  • 148/ Jakub Otruba

Jayco-AlUla

  • 151/ Ben O’Connor
  • 152/ Koen Bouwman
  • 153/ Eddie Dunbar
  • 154/ Anders Foldager
  • 155/ Patrick Gamper
  • 156/ Chris Harper
  • 157/ Christopher Juul-Jensen
  • 158/ Kelland O’Brien

Arkéa – B&B Hotels

  • 161/ Raul Garcua Pierna
  • 162/ Jenthe Biermans
  • 163/ Victor Guernalec
  • 164/ Léandre Lozouet
  • 165/ Cristian Rodriguez
  • 166/ Louis Rolland
  • 167/ Alessandro Verre
  • 168/ Pierre Thierry

Cofidis

  • 171/ Emanuel Buchmann
  • 172/ Sergio Samitier
  • 173/ Stanisław Aniołkowski
  • 174/ Simon Carr
  • 175/ Bryan Coquard
  • 176/ Jesus Herrada
  • 177/ Oliver Knight
  • 178/ Paul Ourselin

Intermarché-Wanty

  • 181/ Huub Artz
  • 182/ Kamiel Bonneu
  • 183/ Dries De Pooter
  • 184/ Arne Marit
  • 185/ Louis Meintjes
  • 186/ Simone Petilli
  • 187/ Dion Smith
  • 188/ Luca Van Boven

Picnic PostNL

  • 191/ Patrick Eddy
  • 192/ Chris Hamilton
  • 193/ Bjorn Koerdt
  • 194/ Gijs Leemreize
  • 195/ Juan Guillermo Martinez
  • 196/ Timo Roosen
  • 197/ Casper van Uden
  • 198/ Kevin Vermaerke


Lotto

  • 201/ Lars Craps
  • 202/ Jasper De Buyst
  • 203/ Arjen Livyns
  • 204/ Alec Segaert
  • 205/ Eduardo Sepulveda
  • 206/ Liam Slock
  • 207/ Elia Viviani
  • 208/ Jonas Gregaard
     

Burgos Buperllet BH

  • 211/ Mario Aparicio
  • 212/ Sergio Geovani Chumil
  • 213/ Eric Antonio Fagundez 
  • 214/ José Luis Faura 
  • 215/ Hugo De La Calle 
  • 216/ Carlos Garcia Pierna
  • 217/ Sinué Fernandez 
  • 218/ Daniel Cavia

Israel – Premier Tech

  • 221/ George Bennett
  • 222/ Pier-André Côté 
  • 223/ Marco Frigo
  • 224/ Jan Hirt
  • 225/ Nadav Raisberg
  • 226/ Jake Stewart
  • 227/ Ethan Vernon
  • 228/ Matthew Riccitello

Crédit : La Vuelta