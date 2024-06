Marion Bunel (St Michel-Mavic-Auber 93) a remporté, ce dimanche, la 3ᵉ édition de l’Alpes Gresivaudan Classic. Dans l’ascension finale de Chamrousse, la sociétaire de l’équipe féminine St Michel-Mavic-Auber 93 a fait parler ses talents de grimpeuse. Dans le brouillard, à 1741 mètres d’altitude, la Française de 19 ans s’est imposée en solitaire, devant Evita Muzic (FDJ-Suez), +1:38″, et Julie Bego (Cofidis Women Team), +1:40″. À 19 ans, Marion Bunel décroche sa première victoire chez les professionnelles, elle qui avait performé en début de saison en terminant 5ᵉ de l’UAE Tour Women.

La réaction de Marion Bunel :

« Une journée parfaite, une course magnifique, une équipe incroyable !! La forme était là et la motivation vraiment très grande. C’est la concrétisation de beaucoup de travail et de sérieux de toute l’équipe ! C’est génial. »

Le classement de l’Alpes Gresivaudan Classic

Marion Bunel Evita Muzic Julie Bego

