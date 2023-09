Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté, ce dimanche, la 15ᵉ étape de La Vuelta. En début d’étape, l’échappée a mis plus de 50 kilomètres à se former. Finalement, on retrouve un groupe de 15 coureurs à l’avant, avec le vainqueur de la veille, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) ou encore Rui Costa. Dans la dernière ascension du jour, Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) lance les hostilités, suivi de près par Rui Costa.

🙌 À 36 ans, Rui Costa décroche sa première victoire sur le Tour d'Espagne, devant Lennard Kämna et Santiago Buitrago, Remco Evenepoel termine juste derrière #LaVuelta23 pic.twitter.com/NJc8Y1VvQ2 — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2023

Au sommet, les deux hommes sont rejoints par Lennard Kämna, qui s’en va seul dans la descente avant de chuter à la sortie d’un virage. L’Allemand parvient à repartir rapidement et revient sur la tête de course dans les derniers hectomètres. Le coureur de la Bora-Hansgrohe lance son sprint le premier, mais Rui Costa le remonte dans les derniers mètres et s’impose. À 36 ans, le Portugais décroche sa première victoire sur La Vuelta. Il devance Kämna et Buitrago. En difficulté dans la dernière bosse, Remco Evenepoel termine 4ᵉ à deux secondes. Pas de mouvement dans le groupe des favoris. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge.

La réaction de Rui Costa

« J’ai cru en moi. La saison a très bien commencé pour moi et gagner une étape de La Vuelta est très important pour moi et pour l’équipe. Je suis très heureux. J’ai travaillé très dur pour me préparer pour le Tour, mais les choses n’ont pas tourné comme prévu avec l’équipe, c’était un peu triste. Je sentais que j’avais encore de bonnes jambes, alors j’ai demandé à l’équipe de me laisser faire La Vuelta a España pour essayer de remporter une étape et maintenant, regardez… Ce n’est pas facile. Il ne s’agit pas seulement de gagner aujourd’hui, c’est beaucoup de dévouement, beaucoup de travail que les gens ne voient pas ».

Le classement de la 15ᵉ étape de La Vuelta