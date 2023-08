L’équipe a remporté, ce samedi soir, la 1ʳᵉ étape de La Vuelta. Pour ce premier jour de course, les 22 formations s’élançaient pour un contre-la-montre par équipes de 14,8 kilomètres dans les rues de Barcelone. La dsm-firmenich, deuxième équipe à s’élancer, a signé le meilleur temps en 17:30″. Derrière, sous une pluie battante, les meilleures équipes ne sont pas parvenues à battre le temps de la formation néerlandaise, qui crée la surprise. L’équipe Movistar prend la deuxième place à moins d’une seconde. La Jumbo-Visma de Roglic et Vingegaard termine 11ᵉ à 32″. La Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel est 4ᵉ à 6″. Premier coureur à franchir la ligne, Lorenzo Milesi s’empare du premier maillot rouge de leader.

⏱️ 1⃣7⃣:3⃣0⃣"

⚡️@TDSM_Firmenich, vence la CRE inaugural. ❤️¡Lorenzo Milesi será el primer líder!

⚡️Team dsm – firmenich, wins the opening stage. ❤️Lorenzo Milesi will be the first leader!#LaVuelta23 pic.twitter.com/SmzBWBWb2n

