La précision rencontre la performance

C’est sur les chemins caillouteux de l’arrière-pays varois que j’ai décidé de mettre à l’épreuve le Cannondale SuperX 2025. Au programme : un premier parcours de 80 km alternant pistes sèches et rocailleuses, quelques passages plus humides en sous-bois, et des portions de route pour les liaisons. De quoi évaluer les capacités de ce gravel haut de gamme dans des conditions variées pour un premier roulage.

Ce SuperX 2025 ne passe laisse pas indifférent avec ses lignes travaillées, sa peinture blanche nacrée et son cadre qui affiche moins de 900 grammes sur la balance. À 6 899 € pour notre vélo de test, le SuperX 2 qui est le montage intermédiaire dans la gamme entre le SuperX 3 à 4 499€ et le très exclusif SuperX LAB71 qui culmine à 14 999€ , rien que ça, on se situe clairement dans le haut du panier. Mais ce tarif premium se justifie-t-il sur le terrain ? C’est ce que nous allons découvrir.

Premier contact : L’alchimie fait effet

Les premiers kilomètres sur route révèlent immédiatement le tempérament de coursier du SuperX, rigide, précis, rapide. La transmission Shimano GRX Di2 fait le job. La position, orientée performance sans être extrême, place naturellement le corps dans une posture efficace en conservant ce qu’il faut de confort. Si vous recherchez un vélo taillé pour l’aventure et le confort c’est le Topstone qu’il faudra regarder chez Cannondale.

L’entrée sur les premiers chemins confirme rapidement les qualités du vélo qui fait preuve d’un bel équilibre. La géométrie est intuitive on est à l’aise tout de suite, comme souvent avec Cannondale d’ailleurs. Avec un reach bien pensé qui inspire confiance dès les premiers mètres techniques. Les pneus Vittoria Terreno T50 en 40 mm, montés tubeless sur les jantes Reserve en carbone, offrent un grip satisfaisant même sur les sections les plus poussiéreuses.

Sur le terrain : la bête se réveille

Comportement routier : l’efficacité au rendez-vous

Sur l’asphalte, le SuperX se comporte de façon très proche d’un vélo de route performant, on retrouve des sensations proches du Supersix Evo d’ailleurs. La rigidité du cadre se traduit par une transmission directe de la puissance. Le boîtier de pédalier reste parfaitement en place, même lors des accélérations brutales.

Dans les descentes, la stabilité est au rendez-vous. La fourche carbone avec son offset de 55 mm offre un bon compromis entre maniabilité et stabilité à haute vitesse, sans nervosité excessive.

En mode gravel : le maître du jeu

C’est sur les pistes et chemins que le SuperX exprime tout son potentiel. Sur les sections roulantes, la légèreté du cadre et son aérodynamisme permettent de maintenir des vitesses élevées sans effort excessif.

Sur les passages plus cassants, la souplesse verticale du cadre entre en jeu. Malgré sa rigidité latérale, il filtre une partie des vibrations, tandis que la tige de selle Cannondale C1 Aero 27 absorbe les chocs les plus importants. Après plusieurs heures de roulage, le confort reste acceptable sans être exceptionnel, c’est un vélo dédié à la course, sans nul doute.

Sur le technique : précision chirurgicale

Les singles techniques mettent en évidence la maniabilité du Cannondale SuperX. L’empattement contenu et la géométrie bien pensée permettent des changements de direction précis et rapides. Les freins Shimano GRX 820 avec disques de 160 mm offrent une puissance de freinage rassurante et un dosage précis, même en situation d’urgence ou sur terrain glissant.

J’ai néanmoins noté que ce vélo ne pardonne que peu les erreurs de pilotage. Sur un passage particulièrement technique, une trajectoire approximative m’a valu un rappel à l’ordre. Le SuperX exige de la précision, c’est le prix à payer pour ses performances.

Section boueuse : l’adhérence au rendez-vous

Sur les passages plus humides, les pneus Vittoria Terreno montrent une polyvalence appréciable. Le dégagement généreux du cadre et de la fourche permet à la boue de s’évacuer correctement, sans accumulation problématique.

Sensations au long cours : La révélation

Après quelques journées complètes sur ce Cannondale SuperX, le bilan est globalement positif. Le principal point négatif concerne le cockpit : le guidon Vision Trimax Aero Alloy transmet trop de vibrations aux mains sur les longues sections cahoteuses, malgré le ruban Cannondale de 3,5 mm.

La selle Prologo Dimension AGX s’est révélée plutôt confortable sur la durée, avec un profil qui répartit correctement la pression.

Sur la fin du parcours, j’ai particulièrement apprécié la stabilité naturelle du vélo qui permet de maintenir une bonne trajectoire même quand la fatigue s’installe.

Verdict : La performance a un prix

Les points forts

Pilotage équilibré et intuitif : Stabilité remarquable, même à vitesse élevée

: Stabilité remarquable, même à vitesse élevée Cadre léger et aérodynamique : Un atout pour les relances et les montées

: Un atout pour les relances et les montées Réactivité : Transmission efficace de la puissance

: Transmission efficace de la puissance Confort correct : Absorption des chocs satisfaisante pour un vélo orienté performance

: Absorption des chocs satisfaisante pour un vélo orienté performance Polyvalence : À l’aise en gravel race, cyclocross ou sorties endurance

: À l’aise en gravel race, cyclocross ou sorties endurance Compatibilité pneus généreux : L’espace pour des pneus de 40 mm est appréciable

Les points faibles

Cockpit trop rigide : Transmission excessive des vibrations sur longue distance

: Transmission excessive des vibrations sur longue distance Prix élevé : À 6 899 € on ne bénéficie pas d’un équipement haut de gamme malheureusement

: À 6 899 € on ne bénéficie pas d’un équipement haut de gamme malheureusement Exigeant techniquement : Demande un pilotage précis et ne pardonne pas les approximations

SuperX : La nouvelle référence ?

Le Cannondale SuperX 2025 est bel est bien comme un gravel bike haut de gamme qui tient ses promesses en termes de performance. Il trouve un équilibre intéressant entre efficacité pure et confort suffisant pour des sorties prolongées. Sa polyvalence en fait un vélo capable de briller en compétition tout comme lors de randonnées exigeantes. Le prix reste son principal point faible au vu des équipements mais les performances du cadre justifient en grande partie cet investissement pour qui recherche un vélo sans compromis.

Si vous cherchez une machine capable de vous accompagner aussi bien sur un Ultra Gravel que sur une course de cyclocross ou une sortie dominicale soutenue, le SuperX 2025 mérite votre attention.

Note finale : 8.5/10

Un gravel performant qui privilégie l’efficacité et la précision, avec un niveau de confort correct pour sa catégorie. Le prix est élevé, mais reflète les qualités indéniables de cette machine taillée pour la performance.