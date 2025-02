BMC Switzerland vient de lancer une campagne de rappel volontaire des vélos et kits cadres Kaius 01 pour risque de chute.

Ce jeudi 20 février, BMC annonce une campagne de rappel volontaire des vélos et kits cadres Kaius 01. Quelques cas de rupture des pivots de fourche ont été portés à leur attention. Dans le cadre d’une analyse plus approfondie du problème, il a été identifié que le produit répondait correctement aux exigences des normes de test de l’industrie, mais qu’un petit nombre de compétiteurs gravel en conditions réelles ont rencontré des problèmes dans certaines circonstances difficiles, ce qui ne répond pas et dépasse les normes que BMC impose à ses produits, indique la marque.

« La priorité pour BMC est de fournir des produits fiables qui répondent aux attentes les plus élevées des athlètes professionnels et de tout niveau de cycliste. Dans cette optique, BMC a décidé de remplacer la fourche en question par une version plus robuste. Veuillez cesser de rouler avec les modèles concernés énumérés ci-dessous. Rendez-vous chez votre revendeur BMC. Il identifiera si votre fourche a besoin d’être remplacée et effectuera le changement, si nécessaire », précise BMC.

Les modèles concernés :

2023 Kaius 01 ONE

2023 Kaius 01 TWO

2023 Kaius 01 THREE

2024 Kaius 01 LTD

2024 Kaius 01 ONE

2024 Kaius 01 TWO

2024 Kaius 01 THREE

2026 Kaius 01 THREE

2026 Kaius 01 FRS

« BMC présente ses sincères excuses pour tout inconvénient occasionné et fera tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre tous les cas le plus rapidement possible. Si vous avez d’autres questions, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact« .