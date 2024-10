Lapierre vient de dévoiler sa nouvelle gamme gravel, qui inscrit le Crosshill CF dans un esprit plus sportif.

Depuis 2016, Lapierre s’est lancé dans l’univers gravel avec une première gamme Crosshill alu destinée au gravel sport/aventure à tendance Bikepacking. Ce mardi 8 octobre, la marque française vient de présenter nouvelle gamme dotée d’un tout nouveau châssis carbone qui inscrit le Crosshill CF dans un esprit plus sportif. Et à l’instar de tous les modèles Lapierre, son design et sa conception unique le distingue sur le marché.

Le Crosshill CF, le Gravel performance selon Lapierre

Le Gravel est une discipline qui s’est rapidement diversifiée dans de multiples sous-pratiques : bikepacking, baroudeur, ultra-distance, race, gravel light, gravel de montagne qui fait que, selon l’endroit et comment on le pratique, le Gravel désigne une pratique générale, mais pas une discipline. Le Crosshill CF complète l’offre de Lapierre dans le domaine, en visant un nouveau segment : celui de la performance et du dépassement de soi pour les sorties courtes comme les très longues distances.

Le nouveau Crosshill CF c’est :

• 1 nouveau design de cadre carbone

• 1 pratique performance

• 1 géométrie plus engagée

• 1 cadre compatible pour les fourches suspendues

• 1 cadre compatible patte de dérailleur arrière UDH

Le confort au cœur du projet

Le nouveau Lapierre Crosshill CF bénéfice d’un cadre léger, 100% UD SL pour plus d’élasticité et de réactivité. Comme pour sa gamme route, Lapierre se distingue de la concurrence avec une forme du cadre différente sous la tige de selle. Il s’agit nouveau 3D Tubular E, qui laisse le tube de selle libre sur toute sa longueur pour plus de flexibilité grâce à un triangle arrière plus grand.

Le Crosshill CF, c’est jusqu’à 12% d’absorption des vibrations supplémentaires à 40 km/h. Des haubans Flexstays qui apportent de la flexibilité verticale grâce à leur forme elliptique et une double cassure en S sur le haut pour accentuer l’absorption des vibrations. Un cadre compatible pour fourche suspendue de 40 mm maximum et pneus de 700×45.

Rigidité et géométrie

Pour être performant, le cadre droit être léger, dynamique et rester confortable. Le poids du cadre nu est de 1000 g, dont 404 g pour la fourche (taille M, raw finish). Lapierre a opté pour une conception UD SL en fibres Module Standard avec un drapage exclusif du pré-imprégné autour d’un noyau enduit de latex. Ce process de fabrication permet de mieux compresser les plis de carbone et de garantir le meilleur compromis poids/rigidité/confort.

Design et conception cadre :

• Cadre 100% carbone UD SL

• Rigidité latérale maîtrisée

• Souplesse verticale augmentée

• Sensation de légèreté et de réactivité

• Passage interne des câbles et durites

• Approuvé UCI pour les compétitions

• Compatible mono ou double plateau

Taillé pour la vitesse et la réactivité, sans mettre de côté la stabilité et une position confortable pour les longues distances. Le nouveau Crosshill CF reflète parfaitement la vision du confort et de la performance pour le gravel, tant sur le plat que dans les portions techniques ou engagées dans la pente, pour mettre en confiance chaque cycliste. Comparé au Crosshill alu, le nouveau Crosshill CF c’est :

Un tube supérieur un peu plus court pour une position compacte

Un angle de selle beaucoup plus redressé (1.5 à 3.5° selon les tailles)

Des bases 5 mm plus courtes (430 mm) pour plus de réactivé dans les relances sans compromettre l'usage de pneus de grosse section (700×45 max)

Un boitier de pédalier 4 à 5 mm* plus haut pour s'affranchir de tous les obstacles

Désormais disponible en taille XXL (6 tailles XS au XXL)

Pensé pour le bikepacking

Fidèle à l’esprit gravel, le nouveau cadre Crosshill CF est pourvu de multiples points de fixations pour transporter des bagageries légères et autres accessoires de bikepacking et de protection comme un garde-boue.

• 2 vis de fixation sur chaque côté de la fourche

• 2 vis de fixation sur le top tube

• 1 pontet sur les haubans pour fixer le garde-boue en plus des vis prévues au niveau de l’intersection base/haubans

• 3 points de fixation sur la fourche pour un garde-boue

• 1 collier de serrage de selle universel

• 1 Patte de dérailleur arrière UDH

Poste de pilotage optimisé et roues DT Swiss

La nouvelle potence aluminium permet un montage semi-intégré discret et simplifié pour le passage interne dans le jeu de direction. Ce routing semi-intégré facilite également la maintenance tout en gardant une ligne épurée et des gains aérodynamiques. Tous les modèles sont pourvus d’un cintre avec un flare de 12° pour rouler confortablement sur de longues portions de chemins, mains en bas du cintre. Les cintres en aluminium (modèles 5.0, 6.0, 6.0 S) ont un drop de 114 mm, et un « Rise » de 12 mm pour rouler plus confortablement mains en haut du cintre. Les cintres carbone, au profil type « wing bar » (modèles 7.0, 8.0, 8.0 S) , ont un drop un peu plus important (122mm), et un « Rise » également plus prononcé de 20 mm. Le profil aéro sur la partie supérieure des cintres carbone améliore la prise en main du guidon pour un meilleur contrôle de la direction.

Côté rendement, tous les modèles sont équipés de pneus WTB Raddler TCS Light de section de 700×44 mm, compatibles Tubeless Ready afin de rouler à basse pression et gagner en confort. Les deux modèles les plus haut de gamme reçoivent des roues DT Swiss carbone GRC 1600 avec jantes larges et profil aéro. Les modèles en dessous sont équipés de roues DT Swiss aluminium semi aéro, à profil large. Elles contribuent aux performances et au confort du châssis carbone. La base droite est pourvue d’un CSP en caoutchouc souple qui atténue les bruits dans les portions techniques et protège la base de toute usure/marque de la chaîne.

Gamme Lapierre Crosshill CF 2025

Dans l’optique d’un usage sur des parcours cassants et techniques comme peuvent l’offrir les chemins de montagne, deux modèles disposent d’une fourche tout suspendues à cartouche hydraulique pour un maximum de sensibilité et plus de confort sur les chemins rocailleux. La SR SUNTOUR GVX32-S de 40 mm avec blocage au guidon équipe le modèle 6.0 S. La Rockshox Rudy Ultimate et ses 30 mm de débattement se retrouve sur le 8.0 S.

Sept modèles composent la gamme Crosshill CF, dont deux sont pourvus d’une fourche télescopique avec 30 et 40 mm de débattement pour un usage plus cassant en montagne. Fiables et précis en toutes circonstances dans les changements de vitesses rapides, les transmissions électroniques SRAM AXS (XPLR ainsi que le nouveau Shimano GRX Di2 équipent cinq modèles. Ils répondent parfaitement à un usage sportif et performance. Mono ou double plateau ? Lapierre offre les deux possibilités. Double plateau 48-31 pour les modèles en Shimano GRX (mécanique ou Di2), mono-plateau 40Tpour les modèles équipés en SRAM AXS XLPR. Les prix vont de 2 799 € pour le Crosshill CF 5.0 à 6 999 € pour le Crosshill CF 8.0 S.