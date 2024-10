Performance et puissance du Lankeleisi X3000 Max

Le Lankeleisi X3000 Max se positionne comme une véritable bête de puissance parmi les vélos électriques tout-terrain. Équipé de deux moteurs de 2000W, ce vélo dévore les terrains les plus ardus avec une facilité déconcertante. Grâce à son couple maximal de 95Nm, il grimpe des pentes allant jusqu’à 40°, rendant chaque ascension presque trop facile.

Batterie et autonomie

Doté d’une batterie Samsung Li-Ion 48V 20Ah, le X3000 Max permet de parcourir entre 70 et 130 km par charge. Sa capacité totale de 960Wh assure une plus grande sécurité et une autonomie impressionnante, que ce soit en mode électrique pur ou avec assistance au pédalage. Le système de pédalage assisté offre une flexibilité remarquable pour prolonger la route.

Confort et Sécurité

Le X3000 Max intègre un système de suspension complète qui absorbe efficacement les chocs des terrains accidentés. La fourche avec un débattement de 120 mm et une suspension arrière de garantissent le confort, même sur les routes les plus difficiles. Les freins hydrauliques à disque de 180 mm assurent un freinage rapide et sûr en cas d’urgence.

Conception et Caractéristiques Techniques

Construit avec un cadre en alliage d’aluminium 6061, le X3000 Max combine robustesse et légèreté. Les pneus larges 20*4.0 de Chaoyang offrent une adhérence supérieure, permettant de rouler en toute sécurité sur tous types de terrains. Les phares LED de 4,5 pouces fournissent une visibilité accrue lors des trajets nocturnes, tandis que l’affichage LCD couleur informe le coureur de la vitesse, de l’autonomie restante et d’autres paramètres essentiels.

Le Lankeleisi X3000 Max est pliable, ce qui facilite son transport et son stockage. Le porte-bagages arrière robuste permet de transporter jusqu’à 24 kg, rendant ce vélo idéal pour les longues randonnées ou les trajets quotidiens. De plus, une gamme d’accessoires compatibles, tels que des casques et des rétroviseurs anti-reflet, est disponible pour améliorer l’expérience de conduite.

Le Lankeleisi X3000 Max est un choix pour ceux qui recherchent puissance, autonomie et confort dans un vélo électrique tout-terrain.

Caractéristique Détails Moteur Double moteur brushless 48V 1000W (avant et arrière) Couple maximal 95 Nm Batterie Samsung Li-Ion 48V 20Ah (21700 cellules) Capacité de la batterie 960Wh Autonomie 70-130 km par charge (mode électrique pur et assistance au pédalage) Vitesse maximale 48-51 km/h Suspension Système de suspension complète, fourche hydraulique (120 mm de débattement), suspension arrière 650 lbs Freins Freins hydrauliques à disque 180 mm Pneus 20*4.0 pneus larges Chaoyang Affichage Écran LCD couleur avec indicateurs de vitesse, distance, niveau de batterie, etc. Éclairage Phare LED 4,5 pouces, feu arrière lumineux 48V Châssis Cadre en alliage d’aluminium 6061 Dimensions plié 99cm Poids du vélo 37 kg (81,57 lbs) Charge maximale Vélo : 180 kg (400 lbs) | Porte-bagages : 24 kg (55 lbs) Transmission Shimano 7 vitesses Taille du coureur 170-190 cm Étanchéité IP54 Temps de charge 6-7 heures

Article rédigé en collaboration commerciale avec Lankeleisi