Nous avons rencontré les équipes de LEON Frameworks sur le Roc d’Azur. Au milieu des marques distribuées par TitaniumBikeStore (Sauvage, Robert Frameworks, RLine), les vélos LEON interpellent et ont attiré du monde. À l’heure du tout carbone, le titane se réinvente et revient sur le devant de la scène.

Pionniers de l’impression 3D en cyclisme

LEON Frameworks a su se démarquer dans le monde du cyclisme grâce à une approche résolument innovante et technique. En combinant l’art de la fabrication traditionnelle avec les technologies de pointe, cette marque a repoussé les limites de ce qu’il est possible de réaliser avec le titane. Fondée par David Robert, ancien coureur de XC et DH, la marque française a été conçue pour combler un manque d’innovation dans le marché vieillissant du titane. Depuis sa création en 2016, LEON Frameworks s’est forgé une réputation solide, soutenue par des performances remarquables en compétition, notamment des victoires mondiales en WTCS et XTERRA.

Technologie de fabrication avancée

L’Impression 3D en titane Ti6AL4V

LEON Frameworks est à la pointe de l’innovation avec son utilisation de la technologie d’impression additive 3D, employant de la poudre de titane Ti6AL4V. Cette technique permet de créer des cadres avec une précision et une légèreté inégalées, capables de répondre aux rigoureux tests de résistance internationaux ISO4210. La fusion laser sur lit de poudre (MBJ), suivie de frittage et de polissage par bol, assure une finition exceptionnelle. Les soudures invisibles et l’absence de porosité garantissent une esthétique impeccable et une robustesse à toute épreuve.

Géométrie et conception sur mesure

Fort de son expertise acquise dans le domaine de la compétition, LEON Frameworks maîtrise parfaitement la conception des géométries de cadre. En proposant une large gamme de tailles, la marque s’assure que chaque vélo s’ajuste précisément à la morphologie du cycliste, optimisant ainsi confort et performance. Cette approche personnalisée permet aux vélos d’offrir une maniabilité précise et une rigidité parfaitement équilibrée, essentielles pour les amateurs exigeants.

La Gamme 2025 : Une offre complète pour tous

Vélos complets et kits cadres 2025

La nouvelle collection de vélos complets et kits cadre de LEON Frameworks pour 2025 est conçue pour satisfaire tout le monde :

Gravel Extrême : Léon Frameworks Explorator 2025 et Monstra 2025 sont parfaits pour ceux qui cherchent à en découdre

Léon Frameworks Explorator 2025 et Monstra 2025 sont parfaits pour ceux qui cherchent à en découdre Route : Léon Frameworks GENUS 2025 promet une expérience de route raffinée, alliant vitesse et confort.

Léon Frameworks GENUS 2025 promet une expérience de route raffinée, alliant vitesse et confort. AllRoad et Gravel : Léon Frameworks GRaALL 2025 offre une polyvalence ultime pour les adeptes de l’adrénaline sur route et hors piste.

Léon Frameworks GRaALL 2025 offre une polyvalence ultime pour les adeptes de l’adrénaline sur route et hors piste. Gravel : Léon Frameworks LaRage 2025 se concentre sur la performance pure et l’efficacité sur terrain mixte.

Léon Frameworks LaRage 2025 se concentre sur la performance pure et l’efficacité sur terrain mixte. VTT : Léon Frameworks Semita 2025 et Tibus 2025 sont conçus pour les passionnés de VTT XC, offrant durabilité et légèreté là où cela compte le plus.

LEON Frameworks insuffle une touche d’originalité dans un secteur dominé par le carbone. Grâce à son engagement envers la technologie de pointe et le design sur mesure, la marque dynamise et dépoussière le monde des vélos en titane, et il faut dire que cela fait du bien !

En combinant l’impression 3D et le titane, la marque offre aux amateurs une expérience unique, alliant innovation, performance et esthétique.