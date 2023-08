Les Suisses de chez BMC sont spécialisés dans la fabrication de vélos de route, mais proposent également une gamme de vélos gravel et nous avons pu tester le Kaius.

La gamme gravel BMC est composée de trois modèles :

Kaius : un vélo gravel typé performance, conçu pour les cyclistes qui recherchent un vélo rapide et confortable.

: un vélo gravel typé performance, conçu pour les cyclistes qui recherchent un vélo rapide et confortable. URS : un vélo gravel polyvalent, conçu pour les cyclistes qui recherchent un vélo capable de rouler sur tous les types de terrain.

: un vélo gravel polyvalent, conçu pour les cyclistes qui recherchent un vélo capable de rouler sur tous les types de terrain. URS LT : un vélo gravel tout-terrain, conçu pour les cyclistes qui recherchent un vélo capable de rouler sur les terrains les plus accidentés.

Nous avons eu l’occasion de rouler le Kaius dans sa version la plus exclusive. Une belle machine au blanc immaculé avec une intégration totale des cables. Le moins que l’on puisse dire c’est que c’est clean, rien ne dépasse et au premier coup d’oeil on remarque que l’on est sur un modèle plutôt destiné à la course qu’au bikepacking. En témoigne l’absence de vis pour les bagages et un cockpit épuré aérodynamique notamment.

Le cadre du BMC Kaius 01

Le Kaius intègre la technologie TCC Race (Tuned Compliance Concept) de BMC. Ce concept s’articule autour de l’équilibre précis entre rigidité et souplesse verticale. Concrètement, le TCC Race cible des parties spécifiques du cadre pour optimiser la déviation verticale, permettant une meilleure absorption des vibrations de la route et une maniabilité accrue.

De manière technique :

Fourche carbone ACE : Les fourches ACE offrent un équilibre minutieux entre souplesse verticale et rigidité latérale, le tout dans un design épuré et léger. Haubans bas : Signature de BMC, ces haubans travaillent à la fois pour améliorer la souplesse verticale, offrant un meilleur contact avec la route, tout en conservant la rigidité latérale nécessaire à une puissante transmission de puissance. Tige de selle D-Shape : Cette conception spécifique permet à la tige de selle d’offrir une souplesse adaptative, assurant un confort optimal tout en maintenant un rendement maximal pendant le pédalage.

En intégrant la technologie TCC Race, le Kaius assure une accélération à la hauteur des attentes des compétiteurs, une maniabilité précise et une vitesse de roulage optimisée, faisant de lui un choix de prédilection pour ceux qui recherchent la performance sans compromettre le confort.

Sur la route

Dès les premiers tours de roue on se rend compte que le Kaius, en plus d’être un vélo de gravel se comporte excellemment bien sur la route. Le vélo répond très bien à l’accélération, la rigidité est excellente et le confort bien présent. En utilisant une monte de pneus adaptée le Kaius ne ferait pas grise mine sur de longues sorties typées endurance. La position bien qu’agressive pour un gravel se trouve ici tout à fait adaptée à la route. Le vélos est assez compact et réactif, j’ai été étonné par la longueur de sortie de selle, mais c’est la conception même du cadre qui veut cela car la taille était parfaite pour mes mensurations. Le vélo est agréable à rouler et facile à prendre en main.

La transmission confiée à Sram avec le groupe monoplateau RED Xplr offre une belle plage de développement mais limite la vitesse sur la route, il sera difficile de passer les 60Km/h sans mouliner.

Sur les chemins

Dès que l’on prend la direction des chemins roulants le Kaius répond présent en filtrant bien les imperfections et en conservant une vitesse rapide. Mention spéciale pour le cockpit qui est excellent en termes de confort dès que l’on sort de la route. Attention toutefois, à la différence d’un Cannondale Topstone par exemple si l’on s’aventure sur des sentiers trop escarpés on se fait vite brasser et il faudra un bon bagage technique pour l’emmener. Le tout terrain n’est pas son domaine. Le Kaius est une machine dédiée à la performance et à la compétition. C’est d’ailleurs sur ce vélo que Pauline Ferrand Prévot avait gagné son premier titre mondial sur le UCI World Gravel

Spécifications du BMC Kaius 01 :

Cadre :

Matériau : Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design

Porte-bidon intégrés : Aerocore Bottle Cages

Boîtier de pédalier : PF86 Bottom Bracket

Axe traversant : 12x142mm Thru-Axle

Fourche :

Matériau : Kaius 01 Premium Carbon

Axe traversant : 12x100mm Thru-Axle

Transmission :

Vitesse : 1×12

Pédalier : SRAM Red AXS XPLR

Cassette : SRAM Force AXS XPLR XG-1271 10-44T

Chaine : SRAM Red 12 Speed

Dérailleur arrière : SRAM Red AXS XPLR

Manettes : SRAM Red eTap AXS HRD

Freinage :

Système de freins : SRAM Red eTap AXS HRD

Disques : SRAM Centerline X Rotors 160 / 160mm

Cockpit :

Guidon : ICS Carbon Aero – One-Piece Full Carbon Cockpit

Potence : ICS Carbon Aero – One-Piece Full Carbon Cockpit

Assise :

Tige de selle : Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost (15mm Offset)

Selle : Fizik Vento Argo 00

Prix : 11 499€

Poids pesé par Velo101 : 7,5kg

Conclusion

Le BMC Kaius est un excellent vélo gravel pour les cyclistes qui recherchent un vélo performant, confortable et polyvalent. Sans pour autant partir sur cette version élitiste au budget piquant les Kaius TWO et THREE respectivement à 8 999€ et 5 999€ proposent des montages tout à fait cohérents et héritent des spécificités du cadre.

Le Kaius est le vélo idéal pour les cyclistes qui veulent rouler vite et loin, sur tous les types de terrain. Sa polyvalence est le maitre mot, s’il ne fallait qu’un seul vélo pour quelqu’un qui roule souvent sur la route le Kaius sera un modèle tout à fait adapté. Il conviendra beaucoup moins à ceux qui recherchent un vélo de voyage. Comme souvent avec les vélos de gravel, tout est question de pratique. Il conviendra en priorité d’analyser sa pratique avant de minutieusement choisir un vélo.