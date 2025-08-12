Fara Cycling a dévoilé son tout nouveau vélo gravel Gr4 doté d’un cadre de 970 g avec un dégagement pour pneus de 57 mm.

Fara Cycling, la marque norvégienne de vélo d’aventure performant, présente ce mardi 12 août son vélo gravel de quatrième génération, le Gr4. Un vélo gravel défiant toutes les catégories, conçu pour allier vitesse de course et capacités longue distance sur une plateforme légère. Né et perfectionné à Oslo, paradis du gravel, le Gr4 est le fruit de près d’une décennie d’exploration, de compétition et d’évolution de conception.

Au cours de cette période, les vélos Fara ont fait leurs preuves sur les deux terrains du tout-terrain avec guidon de course, remportant des victoires lors de courses intenses comme la Traka, ainsi que des résultats exceptionnels lors des épreuves d’ultra-endurance les plus exigeantes de la planète, notamment les Badlands, l’Atlas Mountain Race et la Transcontinental Race. Après des dizaines de milliers de kilomètres de développement interne et de tests par des athlètes de haut niveau, Fara a trouvé la solution avec le Gr4.

Conception polyvalente

Avec le Gr4, Fara bouscule la tendance consistant à fabriquer différents vélos pour répondre aux spécificités des disciplines du gravel. L’entreprise s’est inspirée des caractéristiques typiques des vélos de toutes les disciplines du gravel pour créer un vélo idéal, adapté à la compétition, à l’exploration hors-piste et à toutes les autres.

Des bases plus courtes offrent une conduite réactive et agile, tout en offrant un dégagement généreux pour les pneus. Les coureurs comme les aventuriers n’ont aucune limite dans le choix de leurs pneus. La géométrie permet des positions de course agressives et des réglages plus décontractés pour les ultra-distances. Le cockpit modulaire Fara (inclus sur tous les modèles et cadres) est disponible en plusieurs tailles pour s’adapter parfaitement au style de pilotage et à la morphologie de chaque cycliste.

Jeff Webb, fondateur de Fara Cycling :

« Nous ne voulions pas forcer les cyclistes à choisir entre un vélo conçu pour la course et un vélo conçu pour l’exploration. Avec le Gr4, nous avons collaboré avec nos athlètes et nos designers pour créer un modèle qui excelle dans les deux domaines. Son cadre léger et réactif, doté d’un large dégagement pour les pneus et d’une ergonomie raffinée, le rend parfait pour les courses de gravel modernes, l’exploration et la pratique quotidienne ».

Une évolution des performances en gravel

Le précédent F/Gravel était déjà un vélo performant, même selon les standards actuels. Lancé en 2021, il fut l’un des premiers vélos spécifiquement conçus pour le gravel à proposer un dégagement pour les pneus de 50 mm et le désormais incontournable système de rangement « stash trap ». Il a également prouvé son aptitude à la compétition, s’imposant grâce à ses multiples podiums lors de courses de niveau élite à travers le monde, mené par Simen Nordahl Svendsen.​

Le nouveau Gr4 reprend cette approche avant-gardiste et la perfectionne encore davantage. Le nouveau vélo bénéficie d’un dégagement généreux de 57 mm pour les pneus, le plaçant à la pointe des innovations en matière de vitesse et de confort. Le nouveau cadre en fibre de carbone marque une avancée majeure dans la technologie des cadres Fara : plus de 200 g de moins que la version précédente grâce à des procédés de stratification et de durcissement améliorés, notamment l’utilisation stratégique de fibres Torayca T1000 et M40X à haut module. En prenant en compte les modifications apportées au cadre, à la fourche, à la tige de selle et au cockpit modulaire, le poids total du système a été réduit de près de 500 g.

Malgré un poids plume de 970 g, le cadre et la fourche sont dotés de tous les supports de fixation pour bagages et garde-boue dissimulés, ainsi que de filetages de boîtier de pédalier T47 co-moulés. Un système de rangement intégré au cadre, intégré au tube diagonal, protège vos essentiels du vent en course et les garde à portée de main en cas de besoin.

Fara Modular Cockpit

Le cockpit modulaire Fara a été conçu pour une ergonomie et une adaptabilité améliorées. Conçu pour offrir un confort accru sur les longues distances, il offre une flexibilité accrue pour les surfaces accidentées. L’ergonomie est optimisée par un backsweep et un drop au niveau de la potence, assurant un alignement neutre des poignets, des coudes et des épaules. Bien que le guidon offre plusieurs positions de réglage des mains, les angles Flare augmentent sur toutes les largeurs de guidon, de 8 à 12 degrés pour la taille la plus large, destinée à l’aventure.

Tout cela permet au cycliste de trouver la position optimale à tout moment, même lors des longues journées en selle. L’interface plate entre le guidon et la potence est solidement fixée par quatre boulons et permet un réglage de la portée avant-arrière de 10 mm. Les positions réglables des boulons servent également de points de fixation pour des accessoires tels que les cintres Aerobars (vendus séparément), pour une adaptation fluide à une configuration longue distance.

Caractéristiques principales

Tout nouveau cadre fabriqué en fibres Torayca T1000 et M40X à haut module ; une taille M pèse seulement 970 g, soit plus de 200 g de moins que le modèle précédent.

Dégagement de pneu de 57 mm – Compatible avec les combinaisons pneus-jantes modernes les plus rapides et les plus confortables.

Géométrie et ergonomie équilibrées – Un mélange parfait d’agilité, de stabilité et de confort.

Cockpit modulaire Fara – Disponible en plusieurs largeurs de 360 à 440 cm et trois longueurs de potence réglables : 80-90 mm, 100-110 mm et 120-130 mm, pour s’adapter à la morphologie et au style de conduite du cycliste.

Fonctionnalités d’aventure intégrées – Rangement du cadre, gamme complète de fixations pour bagages, fixations de garde-boue dissimulées et aimants amovibles pour le système intégré de bikepacking Fara.

Compatible UDH.

Montages :

Fara offre à ses clients la possibilité de choisir la largeur du guidon, la longueur de la potence et la longueur des manivelles pour un ajustement sur mesure à chaque montage.

Fara Gr4 RED XPLR : 9 900 €

SRAM RED XPLR AXS

Zipp 303 SW XPLR

Pneus Schwalbe Thunder Burt 2,1 pouces

Cockpit modulaire Fara

Tige de selle Fara 27,2 mm en carbone

Boîtier de pédalier CeramicSpeed et roulements de jeu de direction SLT

Fara Gr4 Force XPLR : 8 000 €

SRAM Force XPLR AXS

Zipp 303 S XPLR

Pneus Schwalbe Thunder Burt 2,1 pouces

Cockpit modulaire Fara

Tige de selle Fara 27,2 mm en carbone

Boîtier de pédalier CeramicSpeed et roulements de jeu de direction SLT

Fara Gr4 Rival XPLR : 6 500 €

SRAM Rival XPLR AXS

Fulcrum RapidRed300

Schwalbe Thunder Burt Pneus 2,1″

​Poste de pilotage modulaire Fara

​Tige de selle Fara en carbone 27,2 mm

​Boîtier de pédalier CeramicSpeed et roulements de jeu de direction SLT

Cadre : 5 200 €