Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 49ème édition du Tour de l’Algarve. La cinquième et dernière étape, un contre-la-montre de 24,4 km, a été remportée par Stefan Küng (Groupama-FDJ). Le vice-champion du monde de la discipline devance Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step), +04″ et Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), +10″. 4ème de l’étape à 16″, le Colombien Daniel Martinez remporte le Tour de l’Algarve 2023. Au classement général final, il devance son coéquipier Filippo Ganna, pour deux petites secondes, et Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), +15″. Leader du classement général au départ de cette dernière étape, Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) a terminé 19ème du contre-la-montre, à 1:27″ de Küng.

Le classement de la 5ème étape du Tour d’Algarve